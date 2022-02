Hunziker bacia Ramazzotti: la reazione di Trussardi che dice tutto

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Ormai sono ore che si parla abbondantemente di ciò che è successo durante la prima serata del varietà Michelle Impossible, in cui sono saliti sul palco tantissimi ospiti amati dal pubblico e soprattutto uno, in particolare, ha attirato l’attenzione delle persone e dei giornali. Eros Ramazzotti, dopo tanti anni, è tornato al fianco di Michelle Hunziker per il primo One Woman Show della conduttrice, e fin qui non c’è niente di male: ciò che fa tanto parlare, infatti, è un piccolo bacio che i due si sono scambiati sul palco, prima che il cantante le dedicasse la storica canzone scritta per lei nel 1996, e la reazione di Tomaso Trussardi, che è in via di separazione con la Hunziker, dice proprio tutto.

Tomaso Trussardi, la reazione che dice tutto

Tomaso Trussardi è sempre stato legato alla privacy, tant’è che anche nel momento dell’annuncio della separazione tra lui e Michelle Hunziker, i due hanno specificato di voler vivere questo momento ovviamente brutto senza sbandierare il privato. Eppure, dopo la puntata di Michelle Impossibile, non è stato facile mantenere da parte la privacy della conduttrice.

Il bacio con Eros Ramazzotti sul palco, poco prima che lui cantasse e le dedicasse il brano Più bella cosa, ha scatenato un vero e proprio delirio. Persone che sperano in un ritorno di fiamma, altre che semplicemente si sono emozionate nel vedere due ex così in sintonia, e da lì i loro nomi su ogni social e su ogni testata. Dal canto suo, Tomaso Trussardi non deve aver vissuto un bel momento nel vedere quel momento, e il suo gesto sembra essere proprio esplicativo. L’imprenditore ha smesso di seguire sui social la conduttrice, ma non solo: anche la figlia Aurora Ramazzotti è stata defollowata da un momento all’altro. I più attenti se ne sono accorti subito e hanno iniziato ovviamente a ipotizzare quale fosse il motivo di tale gesto. Niente può essere dato per certo, ma non è difficile pensare che il motivo possa essere stato proprio il bacio avvenuto sul palco di Michelle Impossible, e a seguire tutto il caos mediatico che ne è arrivato.

Insomma, sembrerebbe proprio che Trussardi non voglia avere più a che fare con madre e figlia, e se qualcuno non riesce a biasimarlo, mettendosi nei suoi panni, qualcun altro spera che questo sia il momento giusto affinché Eros e Michelle tornino insieme dopo più di vent’anni.

Trussardi, le parole su Ramazzotti

Se il bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha sicuramente lasciato il segno su Tomaso Trussardi, c’è da dire che già prima non scorreva buonissimo sangue tra il cantante e l’imprenditore. In una recente intervista al Corriere della sera dopo la separazione, infatti, Trussardi non ha speso bellissime parole nei confronti dell’ex marito di Michelle: “È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto, già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia”. A quanto pare, però, non è andata come l’imprenditore avrebbe sperato, perché Michelle e Eros sul palco sono apparsi affiatati e complici.