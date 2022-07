Gregoraci, l’ammiratore segreto colpisce ancora: il messaggio sui cieli di Trani

Fonte: IPA Premiere di “Top Gun: Maverick”, outfit audaci (Gregoraci nude look)

Che Elisabetta Gregoraci abbia una pletora di fan pronti a fare di tutto per lei e a mostrarle supporto in ogni momento è una cosa abbastanza nota, che lei stessa ha più volte rimarcato. Ma stavolta a mandarle un messaggio di ammirazione, se non proprio una dichiarazione d’amore pare essere stato qualcun altro.

La showgirl ha infatti ricevuto un aereo durante le prove di Battiti Live la cui nuova tappa è in programma a Trani. Si tratta di uno di quegli aerei che trasportano messaggi da far leggere non solo alla diretta interessata, ma a chiunque si trovi in zona in quel momento. Un gesto plateale, insomma, e non di poco conto.

Cosa diceva il messaggio sull’aereo per Elisabetta Gregoraci

A stupire è anche il tipo di missiva ricevuta da Elisabetta Gregoraci, criptica ma inequivocabile allo stesso tempo. Sulla scia infatti si leggeva una data specifica, quasi un appuntamento e poi la dichiarazione d’amore: “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”.

C’è da dire che un Ti amo scritto così, con la ripetizione finale dell’ultima vocale non sembra proprio possa essere opera di un uomo maturo, ma somiglia più all’urlo di un fan quando incontra la propria star del cuore. Anche se c’è da dire che l’invio di un messaggio tramite aereo ha un costo considerevole che non tutti possono permettersi. Ad ogni modo, cruciale per la risoluzione del rebus potrebbe essere la scoperta del significato della data. Cosa accade il 28 agosto? Si tratta di un appuntamento o piuttosto di una data già trascorsa e quindi solo da ricordare per riconquistare la bella showgirl?

Elisabetta Gregoraci, gli aerei per lei si moltiplicano

La presentatrice di Battiti Live non è certo nuova a questo genere di sorprese. Quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip di aerei per lei ne erano arrivati in grande quantità. Alcuni evidentemente mandati da gruppi di fan che facevano il tifo per lei, altri da un ammiratore segreto, qualcuno che le ricordava della relazione che aveva iniziato prima di entrare nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Durante il programma, infatti, Elisabetta Gregoraci aveva instaurato un rapporto piuttosto stretto con Pierpaolo Pretelli, che per lei si era preso una bella cotta (prima dell’ingresso di Giulia Salemi). Inutile dire che autore e conduttori del programma avevano fatto di tutto per alimentare la liason, nonostante la riluttanza di EliGreg a lasciarsi andare.

Fu lei stessa poi ad ammettere di avere una persona al di fuori della Casa che la aspettava. Di quest’uomo non si è più saputo nulla, ma ora che il modus operandi dell’aereo è tornato, sono in molti a pensare che l’ammiratore segreto sia tornato e che stia cercando di riconquistarla, magari ricordandole un momento particolarmente bello vissuto insieme. In fondo il GF Vip, come di consueto, anche in quella edizione è iniziato a settembre e dunque è possibile che Elisabetta avesse iniziato quella relazione proprio in estate e che in agosto possa aver vissuto il suo culmine prima dell’ingresso di lei nella Casa. Il mistero si infittisce.