Fiori d’arancio a Uomini e Donne, Giorgia Lucini ha sposato Federico Loschi

IPA Giorgia Lucini, le nozze con Federico Loschi

L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto Sì. Giorgia Lucini ha sposato il compagno Federico Loschi dopo circa otto anni di relazione. Gli alti e bassi non sono mancati, ma l’amore finora ha avuto la meglio e la coppia ha vissuto una giornata indimenticabile, alla presenza di amici e parenti, ma soprattutto dei figli Riccardo e Tommaso.

L’emozionante cerimonia in Toscana

Il fatidico giorno finalmente è arrivato per Giorgia Lucini. Domenica 20 luglio l’ex volto di Uomini e Donne ha sposato il suo grande amore, Federico Loschi, in una cerimonia intima ed emozionante.

Dapprima gli sposi hanno detto Sì in chiesa, per poi spostarsi insieme agli invitati presso l’elegante Villa Medicea di Lilliano, in provincia di Firenze. Un luogo magico per un giorno speciale, nel quale gli sposi non hanno lasciato nulla al caso, anche il gran finale con balli scatenati e musica dal vivo.

Tra i momenti più toccanti, però, l’arrivo della Lucini in chiesa, documentato da uno dei presenti. Varcata la soglia, Federico Loschi non è riuscito a trattenere le lacrime, con i due figli al suo fianco.

L’abito da sposa di Giorgia Lucini

Per l’occasione Giorgia Lucini ha sfoggiato ben tre abiti da sposa, ma è quello indossato in chiesa che ha catalizzato l’attenzione. Si tratta di una creazione su misura della stilista Galia Lahav, brand iconico nel mondo del wedding fortemente voluto dalla sposa Un abito rigorosamente bianco, realizzato in pizzo sangallo con maniche importanti e un tradizionale velo in tulle.

“Quando ho saputo che Galia voleva creare Il mio abito da sposa, ho pianto come una bimba!! Non potevo crederci. E quindi emozionatissima e onorata vi dico che il mio abito da sposa sarà una creazione di Galia lahav. Vi prego, Se sto vivendo un sogno, non svegliatemi”, aveva scritto in un precedente video condiviso su Instagram.

Dal trono di Uomini e Donne all’altare

Il mondo dello spettacolo ha sempre attirato Giorgia Lucini, che si è destreggiata tra i concorsi di bellezza prima di approdare in televisione. Qui a darle un posto dapprima come corteggiatrice e poi sul famigerato trono ci ha pensato Maria De Filippi e grazie al suo percorso non ci ha messo troppo a diventare uno dei volti più riconoscibili di Uomini e Donne.

Ma a questo punto della storia, Federico Loschi è ancora lontano. La Lucini a Uomini e Donne ha scelto il corteggiatore Manfredi Ferlicchia, col quale successivamente ha partecipato anche a un’edizione di Temptation Island. Storia finita, per lasciare spazio a un altro fidanzato noto, Andrea Damante, col quale è stata fino al 2015.

Nel 2016, la svolta. Giorgia ha conosciuto il cestista, attualmente attivo nel Benetton Treviso, e da quel momento sono rimasti l’una al fianco dell’altro, mettendo al mondo due splendidi bambini. La proposta di matrimonio è arrivata nel gennaio 2024, un momento indimenticabile e romantico: Federico ha sorpreso Giorgia durante una cena al ristorante, facendo portare una torta con la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”.