Federico Loschi e Giorgia Lucini si sposano: la proposta

Una serie di foto che trasudano una profonda gioia e una grande commozione, sono quelle che ha condiviso sul proprio account Instagram Federico Loschi, giocatore di basket legato da diversi anni all’ex tronista di Uomini e Donne Giorgia Lucini.

Ora è arrivata la proposta, romanticissima mentre i due si trovavano a cena al ristorante. Ovviamente lei ha risposto sì e ora per la coppia, che ha già due figli, ci sono in arrivo i fiori d’arancio.

Federico Loschi e Giorgia Lucini, la proposta di nozze e il sì

Emozionante, arrivata a coronare un amore che dura da diversi anni e un legame che ha visto nascere anche due figli, è la proposta che Federico Loschi ha fatto alla sua compagna Giorgia Lucini. Giocatore di basket lui, ex tronista di Uomini e Donne lei, formano una coppia affiatata.

Ora all’orizzonte c’è un altro importante traguardo, quello che li vedrà diventare marito e moglie. “Quelli bravi scriverebbero “She said yes“… io dico che dopo 7 anni, 10 mesi e 2 figli “Ha detto sì”… 18.01.2024”, ha scritto Federico Loschi a corredo di un carosello. E se lui ha condiviso una serie di foto in cui si vede la compagna commossa, con al dito un grande anello e una torta con su scritto “Mi vuoi sposare?”, lei ha pubblicato su Instagram il momento esatto della proposta. Una di quelle indimenticabili, a cui ci hanno abituati i personaggi del mondo della spettacolo e dello sport.

Giorgia Lucini ha scritto ad accompagnare il video: “E io che pensavo di beccarlo sempre… E invece questa volta… c’è riuscito eccome!!! Sì, per tutta la vita”.

Nel video si vede lui che posiziona il telefono e che appare un po’ sulle spine, consapevole che il grande momento si sta avvicinando sempre di più, mentre la serata procede. Fino a quando viene portata a tavola la torta con la romantica richiesta: un momento di grande emozione che l’influencer ha voluto mostrare ai suoi tanti fan.

La storia d’amore di Federico Loschi e Giorgia Lucini

Una lunga storia d’amore: come ha sottolineato lo stesso Federico Loschi, sono sette anni che sono legati e nel corso degli anni hanno aggiunto alla famiglia anche i due figli Riccardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

Ma come è iniziata? A raccontarlo era stato proprio il giocatore di basket in un post su Instagram in occasione del trentesimo compleanno della futura moglie. Nella foto si vedevano loro due insieme, con un bellissimo sfondo floreale e una torta.

Nella didascalia delle immagini si legge: “…ti ho conosciuto in discoteca scappando dall’albergo da una trasferta 7 anni fa… io giocavo a Scafati, tu lavoravi a Milano… io un po’ folle, tu molto più di me… chi l’avrebbe detto… 6 anni e 6 compleanni dopo… con due bimbi e una famiglia tutta nostra. Ne hai fatti 30 e sembri una ragazzina… ancora buona come il pane. Ti amo”, parole dolcissime che ci permettono di conoscere qualcosa di più su come è iniziata la loro relazione.

Oggi sono arrivati a formare una famiglia bellissima, come emerge dalle tante foto condivise su Instagram e dalle dediche piene d’amore e affetto.

E adesso il prossimo traguardo è stato stabilito: saranno le nozze. Dopo 7 anni di amore e due figli.