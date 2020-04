Giancarlo Magalli svela: “Ho dato un calcio a Heather Parisi”

editato in: da

Michela, la splendida figlia di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli racconta lo scontro con Heather Parisi con cui ha lavorato in passato e svela di avergli dato un calcio in diretta. Il conduttore è stato ospite di Da noi…a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Il re de I Fatti Vostri ha parlato del suo rapporto con la showgirl americana con cui si sarebbe scontrato più volte.

Non solo Adriana Volpe, Magalli ha rivelato di aver avuto problemi anche con l’eterna rivale di Lorella Cuccarini. “Da Heather Parisi non prenderei il carattere – ha svelato -. Non ha un carattere facile, spesso litiga. Lo fece anche con me quando facevamo un programma che si chiamava ‘Ciao weekend'”.

“Se è vero che le ho dato un calcio? – ha aggiunto Giancarlo -. Le ho dato un calcio nel sedere, sì. Mi si metteva davanti quando parlava. Alla terza volta, le ho dato un calcio. E lei si è girata, in diretta, e mi ha detto ‘Mi hai dato un calcio’ e io ‘Sì e se ti rimetti davanti te ne do un altro’. Però poi alla fine abbiamo avuto un buon rapporto”.

Il presentatore ha poi parlato della sua carriera, confessando che potrebbe lasciare la tv fra qualche anno. “Non ho ancora detto a nessuno che non vorrei lavorare fino a 100 anni – ha chiarito -. Io sono contento della mia strada, della mia carriera, della mia vita. Sono in salute, grazie a Dio. Tra quattro, cinque anni vorrei godermi la pensione. Non l’ho ancora detto ma è un pensiero che ho”.

Nel privato Magalli è molto legato alle sue figlie: Manuela e Michela, la prima nata dal matrimonio con Carla Crocivera, la seconda dall’unione con Valeria Donati. “Quando non lavoro sto a casa, cucino, lavoro, sto al telefono – ha spiegato il presentatore alla Fialdini -. Non faccio esibizioni. Ora tutti quelli che stanno a casa si sentono in dovere di raccontare poesie, spiegare film, fare giochi di società, cantare canzoni. Io non faccio niente, rispetto gli altri e non impongo la mia presenza. Purtroppo non vedo le mie figlie, soffro ma sopporto. Poi ordino cose inutili online che non userò mai”.

“Ho avuto due matrimoni, ma entrambi tranquilli – ha chiarito Magalli -, da ognuno è nata una figlia. Con entrambe le mie ex mogli sono in ottimi rapporti. A Natale stiamo tutti insieme. È una famiglia allargata, anzi spalancata. C’è un rapporto di amicizia e di affetto”.