GFVip, non solo Volpe e Bruganelli: arrivano due nuove opinioniste

GF Vip 6, il cast voluto da Alfonso Signorini: indiscrezioni

La nuova edizione del Grande Fratello Vip promette scintille. Dopo la conferma di Alfonso Signorini alla guida del programma, arriva anche una grande novità che riguarda il parterre in studio, con un impianto completamente inedito di opinionisti che vanno ad aggiungersi ai nomi già confermati di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

A rivelarlo è il capo progetto del programma, Andrea Palazzo, sulle colonne del settimanale Chi: “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili.

E aggiunge: “Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da contro canto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”.

Una rivoluzione assoluta, quindi, per il programma, che ha sempre schierato opinionisti tradizionali e mai personaggi attinti da pubblico. Potrebbe comunque essere una scelta interessante, anche perché inedita, in grado di restituire il parere dei telespettatori sempre e solo affidato al televoto.

Intanto, c’è il nome del primo concorrente che ha firmato per entrare nella Casa. Si tratta di Katia Ricciarelli, che ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GfVip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast. Sono una che predica bene e razzola male. So dare agli altri i consigli giusti, anche se poi io sbaglio. Il silenzio, invece, è la rovina di ogni relazione”.

Tra quelli che hanno rifiutato, invece, si leggono i nomi di Raz Degan e Cristina D’Avena, che ha anche spiegato i motivi dietro a questa sua decisione: “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche, ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Tra l’Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte, ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”.