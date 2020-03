GF Vip, scontro Elia-Lessa, Signorini si commuove: le pagelle della diciottesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

La diciottesima puntata del GF Vip non tradisce le aspettative, fra liti, chiarimenti e grandi emozioni. Ancora una volta la grande protagonista dello show è stata Antonella Elia, forte eppure fragilissima, segnata da un passato difficile. Contro di lei gran parte dei concorrenti del reality, in particolare Fernanda Lessa. Qualche giorno fa le due donne sono quasi arrivate alle mani durante una lite scoppiata a tarda notte.

Spazio anche ad Adriana Volpe, che è tornata nella casa del GF Vip con un videomessaggio dopo l’improvviso abbandono. Un ritorno che ha commosso e fatto riflettere, rendendo omaggio a uno dei personaggi che hanno fatto grande questo reality. Alla fine ad abbandonare la trasmissione sono Sara Soldati e Fernanda Lessa. Quest’ultima ci regala forti emozioni tornando a parlare della sua lotta contro l’alcolismo e della volontà di conquistare un futuro migliore. Scopriamo dunque le nostre pagelle e i voti ai momenti clou della serata.

ALFONSO SIGNORINI: 9. Nonostante lo studio vuoto e la situazione di tensione, Signorini si è dimostrato un conduttore all’altezza. Sensibile, preparato e in grado di svelare il vero volto dei concorrenti del GF Vip. L’unico in grado di guardare al di là della maschera indossata da alcuni protagonisti, come Antonella Elia. Ed è proprio durante il discorso dell’ex valletta di Mike Bongiorno che Signorini si lascia andare alla commozione.

ANTONELLA ELIA: 8. Se non ci fosse stata lei questo GF Vip non sarebbe stato lo stesso. C’è chi la ama e chi non la sopporta, di certo Antonella Elia non resta indifferente. Tante le liti scoppiate nel reality, prima con Licia Nunez, poi con Patrick Ray Pugliese, con Antonio Zequila e con Valeria Marini. L’ultima discussione, piuttosto accesa, è stata quella con Fernanda Lessa. Fermarsi alla superficie però è facile e Signorini decide di andare a fondo, per scoprire il passato difficile della Elia. Scopriamo così la perdita della mamma, gli abbandoni subiti nel corso della sua esistenza e un dolore con cui, forse, non ha mai fatto davvero i conti. “Riesci a capire le intemperanze del tuo carattere? Riesci a capire perché sei così”, le chiede il presentatore. “Perché sono più vicina agli animali che agli esseri umani – risponde lei -, la mia parte animale è più sviluppata. Sono insofferente, diffidente. Mi sono capitate cose che mi hanno spinto a non avere troppa fiducia. Gli abbandoni subiti nella vita mi hanno segnata. […] Questi abbandoni mi hanno resa così cattiva”.

FERNANDA LESSA: 7. Nel bene o nel male, proprio come Antonella Elia, anche Fernanda Lessa ha dato tanto al GF Vip. Senza paura, la modella racconta il successo, la solitudine e il dolore che si è tenuta sempre dentro. Una sofferenza che l’ha portata a bere troppo. “Il problema con l’alcol è legato anche al Brasile, lì è normale bere – spiega -. Non è una bella cosa, anche ai ragazzi io lo vorrei dire, pensano sia una cosa figa. Non lo è: rovina le famiglie, il fegato, è un cancro. Non tornerò mai più a bere perché smettere è stata la cosa più difficile che ho fatto nella vita. Sono 585 giorni che non tocco una goccia di alcol”.

ADRIANA VOLPE: 9. La sua assenza nella casa del GF Vip pesa, ma è innegabile come il reality sia riuscito a svelare il vero volto della conduttrice. Lontana dai gossip sulla lite con Magalli e i problemi con la Rai, Adriana ha mostrato una donna forte e positiva, sempre pronta ad aiutare gli altri e ad affrontare i problemi a testa alta. “Vi porto nel cuore – dice in un videomessagio -e vi saluto con il motto di tutti gli italiani: andrà tutto bene”.

ZEQUILA-SOSSIO: 5. Lo scontro fra i maschi Alpha della casa del GF Vip era inevitabile, ma è anche piuttosto fastidioso. Lo scambio di battute in diretta non è costruttivo, fra accuse e frecciatine. “L’ho detto mille volte ad Antonio che l’abito non fa il monaco – dice Sossio, accusato da Zequila di non parlare bene italiano -, io parlo italiano bello, poi parli proprio tu che ti conoscono tutti in televisione per quello che hai fatto”. La replica arriva immediatamente: “Allora fa lo slippino l’abito”, dice Antonio e Sossio risponde: “Meglio slippino che Er mutanda”.