GF Vip, rissa fra Antonella Elia e Fernanda Lessa per i biscotti

Non c’è pace nella casa del GF Vip dove ormai le liti sono all’ordine del giorno. L’ultima è quella scoppiata fra Antonella Elia e Fernanda Lessa per alcuni pacchi di biscotti, degenerata in una rissa. Uno scontro verbale (e po fisico) che si è consumato durante la notte.

Nelle immagini Antonella si avvicina a Fernanda intimandole di consegnarle alcuni pacchi di biscotti che la modella brasiliana avrebbe rubato dal suo armadietto. “Tre pacchi di biscotti, adesso me li ridai gentilmente”, tuona. Di fronte alla Elia, che la bolla, la Lessa reagisce, spingendola e provocando la reazione dell’ex valletta di Mike Bongiorno. “Mi hai messo le mani addosso”, urla Antonella, attirando l’attenzione degli altri concorrenti del GF Vip che cercano di dividerle.

A fermare la rissa Patrick Ray Pugliese, Sossio e Antonio Zequila. Ma lo scontro fra Antonella e Fernanda coinvolge anche gli uomini della casa. Zequila infatti accusa l’ex cavaliere del Trono Over di aver aizzato la Elia e lui si infuria quando gli chiede di parlare italiano. Alla fine Antonella se la prende anche con Licia Nunez, colpevole di non averla mai difesa e di essere diventata amica della Lessa.

La Elia è senza dubbio uno fra i personaggi più discussi di questa edizione del GF Vip, spesso al centro di liti e scontri. Dopo aver litigato con Valeria Marini, arrivando persino alle mani, nei giorni scorsi la showgirl aveva discusso anche con l’attrice Licia Nunez e infine con Antonio Zequila. Uno scontro, quello con l’attore e conduttore, piuttosto duro. “Quando c’era la Marini ti sei allontanato e mi hai esclusa, stavi sempre dietro a lei solo perché aveva confermato il flirt di tanti anni fa. Ma sai quanto importa alla gente?”, lo aveva punzecchiato lei.

Zequila aveva provato a difendersi, ma senza risultati. “Nella stanza vicina fai gli appelli perché mi mandino fuori dalla Casa del Grande Fratello – aveva gridato la Elia -. Sei patetico!“. E lui aveva replicato: “Lo spero proprio, guarda! Così ci liberi”.