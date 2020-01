GF Vip, il bacio di Elia e la confessione di Zequila sulla Marini: le pagelle della sesta puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è ormai entrato nel vivo, regalando al pubblico nuove emozioni e colpi di scena. Dalla confessione di Antonio Zequila su Valeria Marini al bacio mozzafiato di Antonella Elia al fidanzato sino alle lacrime di Pago per Serena Enardu.

Grazie a un cast ben costruito e a storie che colpiscono, Signorini è riuscito a rinnovare il Grande Fratello Vip. La puntata scorre, fra rivelazioni ed emozioni, Pupo e Wanda Nara si appassionano come se fossero dei telespettatori a casa e conquistano grazie a una grande naturalezza.

Alla fine a uscire dal bunker di Cinecittà è Ivan Gonzalez, l’ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island Vip, e il suo abbandono lascia l’amaro in bocca. In tanti infatti avrebbero voluto scoprire qualcosa di più sul modello spagnolo, a partire dalla sua attrazione per Clizia Incorvaia e la sua storia personale difficile. Ma il gioco continua e anche le nomination sono una sorpresa: dopo il salvataggio della scorsa settimana a finirci è Fernanda Lessa insieme a Barbara Alberti e Patrick Ray Pugliese. In attesa di scoprire cosa accadrà ecco i nostri voti ai protagonisti e ai momenti top della serata.

ANTONELLA ELIA: 8. C’è chi la ama e chi la odia, ma di certo l’ex valletta di Mike Bongiorno non lascia indifferenti. Lei stessa si definisce “un uragano” e quando è di fronte allo schermo nulla è prevedibile. Antonella Elia è quella che si scaglia contro Adriana Volpe perché difende Fernanda Lessa, sua acerrima nemica al GF Vip, quella che usa parole poco carine per Valeria Marini, ma anche quella che piange per il fidanzato Pietro Delle Piane e che, quando lo incontra, ci regala il bacio più sincero, lungo e appassionato nella storia dei reality. “Dico cose brutte, mi vedo brutta, sono abituata solo all’uragano”, dice poi fra le lacrime, svelando una vita segnata dal filo rosso della solitudine e in cerca, forse, di un riscatto.

ADRIANA VOLPE: 5. Va bene il politicamente corretto, ma il bello del reality è la possibilità di esporsi e di mostrare sè stessi oltre il personaggio. Adriana Volpe, dopo una partenza al top con le rivelazioni sulla Rai e Giancarlo Magalli, sembra essersi spenta ed è sempre più fedele alla sua immagine di conduttrice dal sorriso perfetto e impeccabile. Il carattere c’è, la verve pure, bisognerebbe solo trovare il coraggio di prendere posizione. Antonella Elia docet.

ANTONIO ZEQUILA: 4. Dal pianto in diretta alla rivelazione intima su Valeria Marini il passo è breve e Zequila rischia di inciampare. Nella scorsa puntata il conduttore aveva criticato l’aspetto fisico della showgirl sarda seguendo il suo confronto con Rita Rusic, nel sesto appuntamento con il GF Vip ha fatto di peggio, svelando una loro relazione passata. Un gesto poco galante, da cui cerca di riprendersi in confessionale, chiedendole scusa pubblicamente.

LICIA NUNEZ: 6. La fidanzata Barbara Eboli l’ha lasciata con un post su Instagram, stanca delle sue continue dichiarazioni su Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Qualcosa però non torna. La reazione dell’attrice infatti è quasi inesistente e viene da chiedersi se fosse sconvolta o se avesse altro per la mente. Forse il confronto diretto fra Licia e la compagna, che probabilmente avverrà nella settimana puntata del GF Vip, potrebbe chiarirci le idee.

PAOLA DI BENEDETTO. 7. A 25 anni Paola Di Benedetto è già una donna matura ed equilibrata. Lo dimostra il modo in cui smorza la polemica fra il fidanzato Federico Rossi e Antonio Zequila, reo di averla criticata. L’ex Madre Natura non cavalca lo scontro, ma cerca di tranquillizzare il cantante del duo Benji e Fede. “Siamo qui per giocare – dice -, volevo tranquillizzare Fede dicendo che non c’è stata nessuna mancanza di rispetto”.

PAGO. 7. La storia con Serena Enardu continua ad appassionare e Pago incarna un po’ tutte noi, divise fra cuore e testa, indecise se dare una seconda chance a chi ci ha deluso. Il cantante piange di fronte alle parole dell’ex compagna su di lui e non nasconde il desiderio di abbracciarla. Le fragilità lo rendono forte e per tanti ha già vinto il Grande Fratello Vip.