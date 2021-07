GF Vip 6, spuntano i nomi di Ainett Stephens e Alex Belli per il cast

editato in: da

La macchina organizzativa della nuova edizione del Grande Fratello Vip sta lavorando a pieno regime: lo dimostrano le numerose indiscrezioni che continuano a circolare intorno ai nomi dei prossimi partecipanti al reality show, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal 13 settembre.

È chiaro a tutti che Alfonso Signorini sta cercando di mettere insieme una squadra dalle grandi potenzialità, pronta a regalare al pubblico grandi emozioni e a mettere in atto quelle dinamiche – non immuni da scontri e discussioni – tipiche del programma.

Sono tanti i nomi che stanno infiammando le pagine di gossip nell’ultimo periodo: stando ad alcuni rumors sembra data per certa la partecipazione di Manila Nazzaro, ex Miss Italia che ha anche partecipato a Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso, e Gianmaria Antinolfi, ultimo ex di Belen Rodriguez.

Tra i concorrenti, secondo quanto riportato da vari portali, potrebbe esserci anche Katia Ricciarelli, che ha confessato: “Per ora non c’è niente di vero, me lo hanno proposto ma ancora ci sto pensando”. C’è chi ha ipotizzato anche l’ingresso nella Casa di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, e di Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto in sedia a rotelle. Anche Pamela Prati sarebbe disposta a partecipare al reality show, anche con un certo entusiasmo: “C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì. Se dovesse accadere, io ne sarei felicissima”.

Nel frattempo però, secondo quanto anticipato da TvBlog, sarebbero quasi certi due nomi: quelli di Ainett Stephens e Alex Belli. La modella venezuelana non è certo nuova ai salotti televisivi: tra le sue partecipazioni più importanti ricordiamo quelle a Ciao Darwin, Chiambretti Night, Detto Fatto e Quelli che il Calcio.

Alessandro Gabelli, vero nome di Alex Belli, è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 Cento Vetrine. Anche lui non è nuovo ai reality show: nel 2015 ha partecipato all’Isola dei famosi, a Ballando con le stelle e più recentemente a Temptation Island Vip. A questo duo potrebbe aggiungersi anche il modello Andrea Casalino.

Al momento di certo però ci sono solo le opinioniste scelte da Signorini: si tratta di Adriana Volpe, pronta a rimettersi in gioco dopo l’esperienza con Ogni Mattina, e di Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Bonolis, che per la prima volta andrà in prima serata con un ruolo importante.