GF Vip 6, Jasmine Carrisi probabile concorrente: sfuma Anna Lou Castoldi

GF Vip 6, il cast voluto da Alfonso Signorini: indiscrezioni

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato ma le voci sul cast continuano a rincorrersi senza che ci siano delle conferme. A eccezione di Katia Ricciarelli, che ha già firmato per il suo ingresso, non ci sono ancora dei concorrenti certi ma solo tante, tantissime ipotesi. Tra queste, emerge anche quella della possibile partecipazione di due figlie d’arte: Jasmine Carrisi e Anna Lou Castoldi.

Ufficiale è, invece, la data d’inizio. La porta rossa si aprirà il 13 settembre e proseguirà per le settimane a seguire, fino a quando la produzione deciderà di tenere in piedi l’impianto della Casa più spiata d’Italia. Si parla già di un’edizione torrenziale, che potrebbe andare ben oltre la durata della quinta edizione che già aveva rappresentato un record.

Secondo le indiscrezioni riportate da TvBlog, sembrerebbe sfumata la possibilità di vedere tra i vipponi Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, mentre sarebbe praticamente certa la partecipazione di Jasmine Carrisi, nata dall’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano. La giovane di casa sarebbe quindi pronta a voltare pagina dopo la cocente delusione provata per l’esclusione da The Voice Senior.

La coppia che ha formato con il padre nella prima edizione del talent dedicato agli over 60 non è stata confermata. A prendere il loro posto, dovrebbe essere Orietta Berti, che però non ha ancora confermato di essere stata la prescelta per la poltrona rossa da coach. I Carrisi avrebbero voluto tornare a ricoprire il loro ruolo e, quindi, la decisione di escluderli è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Niente di fatto, invece, per Anna Lou Castoldi. La primogenita dell’Argento, data come nome sicuro per la prossima edizione del reality, potrebbe non prendere parte alla nuova tornata di storie e tragedie dei vipponi designati da Alfonso Signorini. Suo padre Morgan, invece, ha già confermata la sua prossima calata sulla pista di Ballando Con Le Stelle, scatenando già le prime polemiche.

Marco Castoldi ha infatti già dichiarato di essere stato costretto a partecipare per mantenere le sue figlie e di avere tutta l’intenzione di portare arte e cultura all’interno del talent show tutto dedicato alle “stelle”.