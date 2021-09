GF Vip 2021: cinque cose che (forse) non sapete

editato in: da

Si riaprono le porte della Casa più spiata d’Italia: torna su Canale 5 l’appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip, che quest’anno giunge alla sesta edizione. Il reality show prenderà il via con le puntate del 13 e del 17 settembre, che serviranno per far conoscere al pubblico il nutrito cast della nuova stagione – selezionato in questi mesi con grande cura da Alfonso Signorini – e tutte le novità riguardanti la trasmissione.

I concorrenti

Sarà un’edizione scoppiettante quella che sta per prendere il via, grazie al cast d’eccezione selezionato da Alfonso Signorini, per il terzo anno consecutivo alla conduzione del reality. Il conduttore ha voluto portare sul piccolo schermo – e soprattutto sotto lo stesso tetto – volti noti e nuove promesse che promettono già scintille.

Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti sono pronti a mettersi in gioco, per vivere un’esperienza unica all’interno della Casa.

Le opinioniste

Uno dei cambiamenti della sesta edizione del GF Vip riguarda gli opinionisti, che andranno a sostituire Pupo e Antonella Elia. Si tratta di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, abituata a stare dietro le quinte, e Adriana Volpe, che qualche anno fa ha partecipato proprio al reality show. Dopo essere approdata a TV8 per guidare la trasmissione Ogni Mattina (che non si è rivelato il successo sperato) è pronta a tornare a Mediaset per una nuova avventura.

Le novità

Non mancheranno le novità nella stagione 2021 del programma amatissimo di Canale 5. Una delle più importanti riguarda il regolamento e la squalifica dei concorrenti, come ha rivelato lo stesso Alfonso Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa Liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”.

Cambiamenti anche per il GF Vip Party: al timone del programma ci saranno Giulia Salemi, che ha partecipato alla quinta edizione della casa più spiata d’Italia, e Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, vincitore dell’ultima edizione del reality.

Le polemiche

Lo show di Canale 5 non è ancora iniziato ma fioccano già le prime polemiche. A far scatenare malumori tra i telespettatori è stato un quadro appeso in una delle stanze della casa. L’immagine immortala il bacio avvenuto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: in tanti non hanno gradito la scelta della foto, dal momento che Pretelli è ormai felicemente impegnato con Giulia Salemi.

Ma non finisce qui: ad alimentare le chiacchiere sullo show è il nome del probabile vincitore di questa edizione. Sta infatti circolando il nome di Manuel Bortuzzo, sul quale i bookmaker sono pronti a puntare tutto. Sarà davvero lui a trionfare?

Dove seguire lo show

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del Grande Fratello Vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale e ai profili social del programma.