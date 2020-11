GF Vip 2020, lite Dayane-Gregoraci, Zorzi contro Morra: le pagelle della diciottesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Colpi di scena e nuovi ingressi nella diciottesima puntata del GF Vip. Alfonso Signorini, ancora una volta, tira le fila di storie che si intrecciano, fra liti e momenti comici. L’arrivo in Casa di Selvaggia Roma cambia gli equilibri e porta Elisabetta Gregoraci a gettare la maschera, mentre Tommaso Zorzi si scontra con Massimiliano Morra.

Scopriamo le nostre pagelle della diciottesima puntata del GF Vip.

TOMMASO ZORZI – Resta uno fra i concorrenti più interessanti di questa edizione del GF Vip, non solo per la sua storia personale, fatta di fragilità e del desiderio profondo di essere amato, ma anche per la sua sincerità. Zorzi non si tira indietro quando c’è da esprimere un giudizio e sfugge a ogni strategia di gruppo. Se nella scorsa puntata Tommaso aveva portato a galla le incongruenze del rapporto fra Adua Del Vesco e Dayane Mello, nella diciottesima puntata l’influencer si è scontrato con Massimiliano Morra. L’attore infatti, dopo aver definito Dayane una stratega, l’ha difesa in puntata e ha riferito ad Adua i discorsi privati del gruppo.”L’apoteosi della para******ine”, ha sentenziato Zorzi, parlando di Massimiliano, che ha provato a difendersi. “Prima mi dicono che non mi espongo, poi mi accusano – ha detto -. Ci tenevo all’amicizia tra Adua e Dayane, sono favorevole alla loro bella storia […] Su di loro ho avuto delle perplessità, ma le ho chiarite”. Intanto Adua Del Vesco lo ha già perdonato e questo gli basta”. VOTO: 9.

PIERPAOLO PRETELLI – Tanto bello quanto fragile, Pierpaolo non è ancora riuscito a emergere, imbrigliato nelle maglie della non-love story con Elisabetta Gregoraci. Ma le cose potrebbero cambiare con l’arrivo al GF Vip di Selvaggia Roma, entrata proprio per portare un po’ di scompiglio nella coppia. L’inizio è promettente, con Selvaggia che ammette di aver scambiato dei baci con l’ex velino di Striscia la Notizia: “Ci sono stati dei baci – dice -. Non so se lui se li ricorda, penso di sì. Ci conosciamo da due anni, tramite amici di amici. Abbiamo fatto anche un evento insieme. Anzi, ci siamo incontrati la prima volta dal parrucchiere”. Ma lui smentisce prontamente: “Selvaggia è una mia amica, non speciale. Ha avuto un rapporto con un mio amico, non con me. Non ci sono mai stati baci”. Dopo oltre un mese di permanenza nella Casa, forse questa è l’occasione giusta per emergere. VOTO: 6 (per l’incoraggiamento).

ELISABETTA GREGORACI – Puntata scoppiettante per Elisabetta Gregoraci che ormai ha gettato via la maschera di donna perfetta per svelare fragilità, ma anche per affrontare, senza paura, discussioni e tensioni nella Casa. La conduttrice litiga prima con Dayane Mello poi con Selvaggia Roma, fra intrighi e frecciatine. La Gregoraci si è inserita nella discussione fra la modella e Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. La Mello infatti ha accusato le donne della Casa di non averla difesa. “Io le sono stata vicina, ma c’è stata una cosa che non mi è piaciuta e gliel’ho detto – ha spiegato -. Dopo che ha scritto la lettera a Francesco, ha ricominciato a parlare male di lui. L’ho detto a Dayane in privato, nella lavatrice”. Parole che hanno fatto infuriare la Mello: “Stai dicendo una grande bugia – ha tuonato -. Elisabetta faceva finta di dormire e ha sentito mentre parlavo con Pierpaolo. Ma non parlavo male di Francesco. Io non voglio i tuoi consigli. Sei andata da Francesco a dirgli che ho parlato male di lui. Tu fai la buona e poi vai in giro a dire le cose”. C’è tempo anche per uno scontro con Selvaggia Roma, amica di Pierpaolo Pretelli e nuova inquilina. “Tu non mi conosci però io conosco te. Volevo dirti delle cosine su Pierpaolo – ha esordito la star di Instagram -. Io sono molto affezionata a lui, non sei l’unica amica speciale. Ho visto che ti sei divertita un po’. Ci hai marciato su. L’hai fatto soffrire, è un bravo ragazzo. Pierpaolo mi interessa, tanto. Ci sono stati dei baci con la lingua, ma per motivi lavorativi non siamo andati oltre. Dovevi mettere i paletti subito”. Immediata la replica della Gregoraci: “Non ci siamo divertiti, è un rapporto puro. Avere una persona che ti supporta è importante. Non ho bisogno di marciare e di giocare.. Sono stata chiara dall’inizio, credimi. Adesso abbiamo rallentato, siamo riusciti a parlarci. Quello che abbiamo è che ci vogliamo bene. Né io prendo in giro lui né lui prende in giro me. Selvaggia, lui non mi ha mai parlato di te. Noi abbiamo trovato un equilibrio”. Fuori dalla sua zona di comfort, Elisabetta ci piace. VOTO: 7.

PATRIZIA DE BLANCK – Protagonista di un confronto con Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, Patrizia ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei personaggi più forti di questo GF Vip. Di fronte al marito della showgirl che la accusa di trattarla male, la De Blanck appare stupita. “Non mi piace vedere le persone maltrattate – ha detto il marito della Orlando -. Dica la verità in faccia a Stefania, non è carino sentire certe cose e vedere mia moglie piangere”. Patrizia ha risposto: “Non sono una sadica. Mi fa la ramanzina. Io a Stefania ho detto di non starmi alle calcagna”. Tornata in salone la contessa non sembra pentita: “Ho ricevuto una ramanzina dal marito di Stefania Orlando”, annuncia, lasciando stupiti gli altri inquilini della Casa. Un episodio che racconta la De Blanck, personaggio sopra le righe che puoi amare o detestare, ma che non rimane mai indifferente. VOTO: 7.