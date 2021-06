Game of Games, Ventura esplosiva: punta tutto sugli effetti speciali

editato in: da

Ultima esplosiva puntata per Game of Games – Gioco Loco, lo show di Rai Due fortemente voluto dalla conduttrice Simona Ventura e realizzato con lo scopo di far divertire grandi e piccini con la sfide che coinvolgono personaggi nel mondo dello spettacolo e concorrenti desiderosi di vincere il montepremi in palio.

E la Regina indiscussa del programma è proprio Simona Ventura, che con il suo grande carisma e la sua estrema energia si è messa in gioco con un format completamente nuovo, ispirato da un programma realizzato negli Stati Uniti d’America da Ellen DeGeneres, e non si è risparmiata neanche di fronte ai momenti più difficili, come ascolti non soddisfacenti e la dura prova dell’emergenza sanitaria.

Balletti, risate, battute, giochi e salti e momenti di spensieratezza l’hanno sempre fatta da padrone nel grande luna-park di Game of Games e il merito è indubbiamente proprio della Ventura. E per il suo ultimo ingresso ha puntato tutto sugli effetti speciali: è così arrivata in studio calandosi dall’alto, simulando una discesa con i tantissimi palloncini colorati. Insomma, il suo modo per volare oltre le critiche e le polemiche.

Occhi puntati anche sui suoi look, sempre comodi per affrontare le gare senza intoppi, ma mai banali o poco originali. Tutt’altro, ha trovato sempre soluzioni estrose e ad effetto. E anche questa, non ha cambiato stile. Questa volta Simona Ventura ha deciso di puntare su un look rock e glamour allo stesso tempo. Ha, così, optato per una t-shirt nera con illustrazioni bianche e rosse, giacchetto nero e una finta gonna con spacco frontale estremamente profondo che, però, nasconde dei pantaloncini. A fare la differenza sono le scarpe: delle meravigliose décolleté laccate rosse con un tacco a spillo vertiginoso.

Tanti gli ospiti che hanno sostenuto la Ventura in quest’avventura e che si sono sfidati nel luna-park di Game of Games, come Gilles Rocca, Maddalena Corvaglia, Melita Toniolo, Enzo Miccio, Elettra Lamborghini e tantissimi altri. Per la finale, Super-Simo ha scelto di farsi affiancare da 6 VIP altrettanto apprezzati e disposti a lanciarsi in spettacolari sfide: la sorridente e sempre ironica Juliana Moreira, Alex Belli, la giovanissima Nicole Rossi, Max Cavallari, Peppe Iodice e Debora Villa.

Tra alti e bassi, ma soprattutto tanta allegria e tanto divertimento, questa prima edizione di Game of Games – Gioco Loco è giunta al termine. Simona Ventura sarà soddisfatta del suo lavoro e riuscirà a riportare lo show su Rai Due con una nuova stagione?