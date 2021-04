Game of Games, Elettra Lamborghini pronta alla sfida di Simona Ventura

editato in: da

Fenomeno Elettra Lamborghini: le sue frasi (e stories) cult

La prima serata di Rai 2 si prepara ad accogliere il terzo appuntamento di Game of Games – Gioco Loco, lo spumeggiante game show condotto da Simona Ventura che vede i VIP alle prese con prove di ogni genere. La gara è divertente e appassionante, una carrellata di emozioni e colpi di scena in cui l’imprevisto è dietro l’angolo.

La terza puntata di Game of Games – in onda mercoledì 14 aprile su Rai 2 a partire dalle 21.15 circa – vede un ricco parterre di ospiti, pronti e carichi per mettersi alla prova nel grande luna park “gestito” dalla Ventura. Come di consueto, sei concorrenti NIP (ovvero persone comuni) si sfideranno scegliendo per ogni prova il proprio cavallo vincente tra i sei VIP della serata, per accaparrarsi il succoso montepremi in palio.

Dopo aver dato ulteriore prova della sua esuberante simpatia, torna Elettra Lamborghini, l’ereditiera più famosa d’Italia che ha aperto le danze nella prima puntata di Game of Games. Bellissima e con una naturale propensione alla gaffe, Elettra è un graditissimo ritorno nel luna park di Rai 2 ed è pronta a mettersi di nuovo in gioco.

Presente anche l’attore Max Giusti, reduce dalla partecipazione a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci nel quale ha avuto un grandissimo successo nelle vesti di Lupo. Ha accettato la sfida il giovanissimo Jody Cecchetto, figlio d’arte del celebre discografico Claudio, dal quale ha ereditato una grande passione per la musica. Tanto che Jody è già ben avviato nel mondo dello spettacolo, sia come conduttore per tv e radio che come rapper.

Per la terza puntata di Game of Games la padrona di casa Simona Ventura si è davvero superata. Direttamente dalla Casa del GF Vip arriva Franceska Pepe, pronta a partecipare al gioco più folle e divertente del momento. La bellissima Francesca è un’influencer di successo e ha all’attivo un bel curriculum, nel quale spicca persino un servizio fotografico per la celebre rivista Playboy.

Game of Games vedrà anche la partecipazione di Scintilla, nome d’arte del comico Gianluca Fubelli, famoso per la sua partecipazione a Colorado e per essere stato a lungo legato alla bellissima showgirl Elena Morali, ex concorrente de La Pupa e Il Secchione. E – come una ciliegina sulla torta – arriva anche Enzo Miccio, wedding planner, conduttore televisivo e paladino del buon gusto pronto a stupire tutti nelle vesti inedite di gamer.