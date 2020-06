Live, Elena Morali racconta le nozze con Luigi Favoloso, ma fa infuriare la D’Urso

editato in: da

Elena Morali racconta le nozze con Luigi Mario Favoloso a Live – Non è la D’Urso e fa infuriare la conduttrice. La showgirl e l’imprenditore, ex di Nina Moric, si sono sposati durante un romantico viaggio a Zanzibar. La cerimonia è stata annunciata su Instagram ed Elena ha voluto raccontare le sue emozioni nel corso dell’ultima puntata dello show.

“Ci siamo fatti una promessa di matrimonio con un rito Masai per replicarla poi in Italia – ha raccontato Elena, intervenuta in collegamento a Live – Non è la D’Urso -. Qui in Tanzania siamo sposati”. Favoloso invece non è stato intervistato a causa di una leggera febbre causata da un’insolazione. Nel corso del suo intervento a Live, la Morali si è scontrata con Giovanni Ciacci che ha messo in dubbio la sincerità del sentimento per Favoloso. La coppia infatti si è sposata dopo solo quattro mesi d’amore.

“Dopo 4 mesi vi sposate? Lo fate per i giornali, per la televisione – ha detto -. Sei indifendibile. Il tuo pseudomarito Luigi Favoloso mi ha telefonato un’ora prima della diretta per dirmi cosa dovevo dire “. “Che fastidio ti dà? – ha replicato la Morali -. Sei solo invidioso”. A sollevare dubbi sul matrimonio anche Daniele Di Lorenzo, ex della Morali, che ha pubblicato alcune conversazioni private in cui la showgirl criticava Luigi Mario. Lei si è rifiutata di commentarle, affermando che si tratterebbero di chat false. “Non vi permetto di pubblicarle perché Di Lorenzo è sotto indagine – ha tuonato -, è denunciato per violenza privata. E Gianluca Fubelli l’ha denunciato per stalking. Questa persona è cattiva, ci sono indagini su di lui. Io non ne parlo qui, si parla in tribunale. Il padre sta cercando un vaccino contro il coronavirus e ha un figlio deficiente”.

Le affermazioni di Elena Morali hanno fatto arrabbiare la D’Urso che le ha chiesto di non parlare della famiglia del suo ex fidanzato. “Qua decido io, non decidi tu – ha risposto la conduttrice -. Ti faccio un saluto a soreta in un secondo. Non parli della famiglia di Daniele Di Lorenzo, parliamo di voi due”. A commentare la vicenda anche Loredana Fiorentino, madre di Luigi Mario Favoloso, che si è presentata in studio vestita di bianco. “Non sono mai stata gelosa di Luigi Mario – ha rivelato – ma questa volta forse un pochino lo sono”.