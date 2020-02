Gabriel Garko, spunta un dettaglio su Gabriele Rossi. Ed è gelo tra i due

editato in: da

Le relazioni, come ogni cosa, possono cambiare in un istante. Deve averlo capito bene Gabriel Garko, che sembra star vedendo andare un po’ in crisi il rapporto d’elezione che aveva con l’amico e confidente Gabriele Rossi.

Da mesi si rumoreggiava che tra i due ci fosse molto più che un’amicizia: dalle foto che li ritraevano insieme in viaggio in Egitto fino allo scoop di Chi, che aveva fotografato Gabriel con un anello al dito che faceva intendere che fosse più che semplicemente impegnato sentimentalmente.

Si era infatti supposto che il gioiello fosse una fede, e che l’attore avesse sposato in segreto Gabriele Rossi, dato che anche lui indossava lo stesso gioiello. Per di più, i due erano stati a cena nella trattoria dei genitori di Rossi (sempre con tanto di fede al dito), cosa che aveva quasi dato una parvenza di ufficialità alla situazione.

Si erano anche presentati insieme in diverse occasioni, sia pubbliche che private: tra queste, la più emozionante è stata sicuramente l’apparizione in chiesa con Eva Grimaldi e Imma Battaglia, che sembra quasi essere un’uscita a quattro. Adesso, però, pare che l’idiliio sia finito e che le cose si siano drasticamente raffreddate.

Lo stesso settimanale Chi che tanto aveva cercato di portare alla luce il loro amore, ha infatti fotografato Rossi insieme all’ex concorrente e vincitore di X Factor, Lorenzo Licitra. Entrambi gli uomini sono riservatissimi, eppure la loro passeggiata in centro a Milano non è passata inosservata.

Pur non essendo stati ripresi in atteggiamenti particolarmente affettuosi, i due sono apparsi vicini: si sono fotografati a vicenda e hanno fatto shopping insieme. In più, pare che questa non sia la loro prima uscita “di coppia”: erano già stati visti insieme a una cena di beneficenza e a una serata alla Scala.

L’avvicinamento di Gabriele a Lorenzo spiegherebbe anche il recente allontanamento dai social di Garko: l’attore, per un periodo, era praticamente entrato in silenzio stampa. A dicembre, invece, aveva scritto: “A volte rischiamo di perdere per un soffio le cose più belle”. Che si stesse riferendo proprio alla storia con Gabriele?