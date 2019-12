Garko e Gabriele Rossi inseparabili: in chiesa con Eva Grimaldi e Imma Battaglia

editato in: da

Apparizioni fugaci, tenerezze e piccole accortezze. Tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi c’è sicuramente un feeling speciale che negli ultimi mesi è diventato oggetto di particolari attenzioni. E i gossip aumentano, complici la riservatezza del bellissimo attore e la sua tendenza a non sbottonarsi nemmeno se punzecchiato sulla sua vita sentimentale.

A mettere altra carne sul fuoco ci ha pensato Eva Grimaldi: l’ex fidanzata e compagna di Garko ha contribuito (forse in modo non proprio inconsapevole) ad alimentare le voci che darebbero per certa la relazione tra Gabriel e Gabriele con una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

La Grimaldi ha infatti pubblicato dei momenti rubati al battesimo del figlio di amici. Istanti preziosi, condivisi con la moglie Imma Battaglia. Imma però non è stata l’unica persona cara con cui ha passato la giornata: ecco infatti apparire Gabriel Garko, biondo e statuario. E chi c’era accanto a lui, se non Gabriele Rossi?

I due sono apparsi in diversi momenti della cerimonia e del ricevimento in onore del piccolo battezzato: prima l’uno accanto all’altro in chiesa, poi vicini al ricevimento. La Grimaldi ha per altro ripostato delle stories che vedevano insieme lei, Imma, Gabriel e Gabriele. Insomma, sembrerebbe proprio una doppia coppia.

Non passa neanche inosservato il feeling tra Garko e la Grimaldi stessa, rimasti buoni amici: nei brevi video presenti sul profilo della Grimaldi non mancano felicità e complicità. Inutile dire che questi momenti social vanno soltanto ad arricchire un quadro che già di per sé vedrebbe Garko e Rossi molto vicini: dalla comparsa di una fede che entrambi tenevano al dito alla cena di Gabriel con i genitori di Rossi.

Chissà, magari la presenza di Eva Grimaldi e Imma Battaglia potrebbe essere una buona spinta motrice per convincere Garko a uscire definitivamente allo scoperto e a vivere quella che sembra una bellissima (e ormai durevole) storia d’amore alla luce del sole.