Francesca Tocca ritorna sui suoi passi, sarà tra i professionisti di Amici (di nuovo)

Fonte: IPA Francesca Tocca

La danza non mente, e nemmeno Francesca Tocca, che torna a far parlare di sé saltando nuovamente sul palcoscenico più spiato della Tv. Amici di Maria De Filippi, ormai alla vigilia del serale in onda oggi, sabato 22 marzo, svela una sorpresa che nessuno si aspettava: Francesca è di nuovo tra i ballerini professionisti. L’indiscrezione è stata lanciata da SuperGuidaTv, che ha diffuso in anteprima le anticipazioni della prima puntata del serale.

Dietro le quinte dell’addio (temporaneo)

Soltanto pochi mesi fa, intervistata nel salotto glamour di Silvia Toffanin a Verissimo, Francesca Tocca aveva raccontato la sua verità: una pausa obbligata, quasi esistenziale, dopo nove stagioni consecutive. “Non è stata una decisione semplice quella che ho preso, però l’ho presa perché l’ho sentito dentro di me, che era arrivato il momento di fermarmi un attimo,” aveva ammesso con una sincerità disarmante.

Insomma, un arrivederci dettato dal bisogno urgente di nuovi stimoli, o forse solo di riprendere fiato. Francesca aveva sottolineato più volte quanto il programma fosse stato importante nella sua vita: un luogo di affetti profondi e complicità artistiche difficili da dimenticare.

Ricominciare dopo Todaro: Francesca volta pagina

Francesca Tocca rientra in scena proprio mentre la sua vita privata sembra prendere una svolta decisamente intrigante. Archiviata senza particolari drammi social l’esperienza con Raimondo Todaro – matrimonio durato oltre un decennio e conclusosi ufficialmente a gennaio –, la ballerina rilancia puntando su se stessa. Niente di meglio del palco di Amici per ricominciare, un luogo di passioni, amicizie complici e coreografie mozzafiato, dove Francesca ha scritto alcune delle pagine migliori della sua carriera artistica.

Davide Greco: il barbiere dei vip fa breccia nel cuore di Francesca

Secondo indiscrezioni affidabili provenienti dai profili social di Deianira Marzano, esperta di gossip, pare che Francesca abbia ritrovato il sorriso accanto a Davide Greco. Classe ’95, palermitano doc e imprenditore di successo, Davide si è guadagnato fama e rispetto come hairstylist personale dei rapper più seguiti d’Italia, da Sfera Ebbasta a Guè, passando per Rocco Hunt e Tony Effe.

Che qualcosa bolle in pentola tra Francesca e Davide è confermato da piccoli segnali lasciati qua e là sui social, come il discreto, ma eloquente cuoricino che Greco ha commentato sotto uno degli ultimi scatti della Tocca. Sarà solo amicizia, o Francesca è pronta a mettere in scena una nuova passione? Di certo c’è solo una cosa: ad Amici, Francesca Tocca è tornata per ballare.

Una ripartenza sul palco di Amici

Francesca Tocca, dunque, sembra aver scelto di tornare nel luogo che considera una seconda casa, o all’ovile, direbbero alcuni. Una decisione che potrebbe rappresentare per lei non solo un ritorno alla danza, ma anche una sorta di stabilità dopo il periodo complesso attraversato a seguito della fine del suo matrimonio. Il talento e l’eleganza delle sue coreografie sono già note al pubblico, che ora potrà nuovamente apprezzarle durante le puntate del serale di Amici.

Con il suo ritorno, Francesca si appresta a riprendere un cammino che ha contribuito fortemente a costruire la sua identità artistica e personale, riconfermando ancora una volta la passione e il legame che la legano al programma di Maria De Filippi.