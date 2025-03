Fonte: Ufficio Stampa Fascino Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario giudici ad Amici 24

Tutto è pronto: dopo un lungo percorso fatto di dedizione, disciplina e impegno si aprono le porte della fase più ambita di Amici di Maria De Filippi, quella del Serale. Sabato 22 marzo, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma va in onda in prima serata su Canale 5 il primo imperdibile appuntamento dello show, tra i più amati del piccolo schermo.

L’obiettivo della scuola più famosa d’Italia non cambia: far emergere e coltivare il talento dei ragazzi, indirizzando le loro capacità artistiche nel canto e nel ballo, per permettere di trasformare i sogni in realtà e rendere la loro passione una professione.

Tra continue sfide, ore di lezione, studio ed approfondimento, momenti di gioia, ostacoli da superare, grandi soddisfazioni e importanti traguardi raggiunti, gli allievi crescono, maturano e cercano di dimostrare il proprio valore e le proprie potenzialità.

Amici 24, le anticipazioni della prima puntata

Dopo il ritiro di Dandy, sono quindici i talenti che sono stati premiati con l’accesso al Serale di Amici 24 e si apprestano ad affrontare in tre squadre la fase più importante per loro: Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Vybes, Alessia, Chiara e Daniele squadra Zerbi – Celentano; Luk3, Senza Cri, Asia e Francesco squadra Cuccarini – Emanuel Lo; Nicolò, Trigno, Francesca e Raffaella squadra Pettinelli – Lettieri. Solo uno di loro alzerà la coppa del vincitore.

Da settembre ad oggi, anche quest’anno la scuola di Amici ha offerto ai ragazzi l’opportunità di crescere sia professionalmente che umanamente attraverso un percorso di sei mesi fatto di studio, lezioni, prove tecniche ed emotive, compiti e masterclass con professionisti del settore.

La loro formazione ha previsto durante questo periodo importanti incontri e approfondimenti con personaggi di spicco del mondo della cultura come cantanti, produttori discografici, giornalisti, rappresentanti dei maggiori network radiofonici e coreografi di fama nazionale ed internazionale. Fin da subito i ragazzi hanno avuto la fortuna di essere giudicati da grandissimi nomi del mondo dello spettacolo.

Amici 24, i giudici e il direttore artistico

Il direttore artistico di Amici 24 è il coreografo parigino dalla straordinaria maestria Stephane Jarny, che con il suo estro creativo e la sua visione scenica innovativa torna per la quinta volta consecutiva a dirigere le performance artistiche del serale con un cast di ballerini professionisti, eccellenze della danza, (oltre 20) che sotto la sua sapiente guida rendono il format di Maria De Filippi un grande show di livello internazionale.

A giudicare i talenti in gara una giuria d’eccezione composta dall’amato conduttore televisivo Amadeus; dal paroliere, personaggio carismatico e dirompente Cristiano Malgioglio e dalla ballerina internazionale e coreografa di successo (nonché ex allieva nella stagione 2009/2010) Elena D’Amario.

Chi è stato eliminato nella prima puntata di Amici 24

Nel primo appuntamento del Serale di Amici 24 ci sono state ben due eliminazioni e un gradito ritorno: quello della ballerina Francesca Tocca tra i professionisti. L’ex moglie di Raimondo Todaro aveva abbandonato il programma lo scorso anno dopo nove anni di onorato servizio. “Sentivo che era arrivato il momento di fermarmi”, aveva detto qualche tempo fa a Verissimo. Un’interruzione che (per fortuna) è durata solo pochi mesi.

Durante la serata protagoniste anche le insegnanti Anna Pettinelli e Alessandra Celentano con le loro liti e polemiche che, come sempre, hanno aggiunto pepe allo spettacolo. Non è stato da meno Cristiano Malgioglio, che si è lasciato andare a qualche critica di troppo nei confronti del giovane cantante Trigno.

Come riporta Super Guida Tv, la prima eliminata del Serale di Amici 24 è la ballerina Asia (della squadra Cuccarini-Emanuel Lo), che ha perso la sfida contro Luke e Francesco. Il secondo eliminato sarà invece uno tra Francesca e Vybes ma il nome non è stato svelato durante la registrazione della puntata.

Serale Amici 24, gli ospiti della prima puntata

Super ospite musicale della prima puntata del Serale di Amici 24 Gazzelle, amato cantautore indie-pop che si esibisce sul palco con il suo nuovo singolo Da capo a 12 contenuto nell’album INDI etichetta Maciste Dischi per Warner Music Italy.

In studio anche Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti e l’attore Enrico Borello per presentare il nuovo film La città proibita (uscito nelle sale il 13 marzo 2025).

Per quanto riguarda la parte comica, Maria De Filippi ha deciso di affidarsi ancora una volta ad Alessandro Siani, presto conduttore di LOL, per intrattenere il pubblico con sketch e momenti di divertimento.