Briatore e Antonella Fiordelisi: la verità di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci fa chiarezza sulla presunta lite con Antonella Fiordelisi per Flavio Briatore. Qualche tempo fa la modella aveva parlato di un litigio avvenuto dietro le quinte di un nuovo programma Mediaset e nato a causa della gelosia della showgirl nei confronti dell’ex marito.

La Fiordelisi si era sfogata su Instagram, spiegando di essere stata attaccata dalla Gregoraci dopo alcuni Like e un “Segui” da parte di Flavio Briatore. “Non eravamo solo io e lei, c’erano delle persone che avevano assistito a queste cose – aveva raccontato -. In quel momento ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita sotto pressione, senza però fare i nomi e poi automaticamente si era capita la situazione”. Poco dopo l’ex compagna di Francesco Chiofalo aveva spiegato i motivi della presunta lite con Elisabetta: “Tutto questo è scaturito principalmente per un ‘segui’ o dei ‘like’ da parte dell’ex marito. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti, delle pressioni psicologiche pesanti, quindi in quel momento sono stata molto impulsiva”.

Intervistata da Tommaso Zorzi nella trasmissione Il Punto Z, la Gregoraci ha fornito una versione molto diversa. La showgirl ha smentito l’esistenza di un litigio dietro le quinte di uno show, negando di essersi ingelosita per via del comportamento di Briatore. “Io non ho litigato con nessuno, quando litigo mi ricordo con chi litigo, te lo posso assicurare – ha risposto Elisabetta, parlando dell’indiscrezione -. Quindi no, davvero. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì, certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate”.

“Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose – ha aggiunto -, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo, una grande carovana della musica”.

La Gregoraci e Briatore sono stati legati per oltre dieci anni. Anche dopo il divorzio non si sono mai allontanati per garantire la massima serenità al figlio Nathan Falco. Elisabetta, terminato il suo matrimonio, ha vissuto una love story con Francesco Bettuzzi, mentre nelle ultime settimane Stefano Coletti era stato indicato come il suo nuovo fidanzato.