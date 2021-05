Gregoraci e Fiordelisi ai ferri corti per Briatore: l’indiscrezione

editato in: da

Pare che Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi abbiano litigato sul set del programma Mediaset al quale stanno lavorando insieme, prossimamente in onda. Il motivo? Secondo quanto riportato in esclusiva dal sito Gossip e Tv al centro del diverbio ci sarebbe Flavio Briatore, ex marito della showgirl e padre del suo amatissimo figlio, Nathan Falco.

Ma andiamo per ordine. La notizia è trapelata soltanto poche ore fa, ma (come c’era da aspettarsi) ha fatto il giro del web in men che non si dica. Una fonte – che ha contatti diretti con il set in cui stanno lavorando Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi – ha svelato a Gossip e Tv che tra le due sarebbe scoppiata un’accesa lite, proprio mentre lavoravano per la preparazione del nuovo programma.

Sempre secondo questa fonte, Elisabetta sarebbe stata piuttosto dura con Antonella, colpevole di aver semplicemente scambiato su Instagram qualche like “di troppo” con Flavio Briatore, suo ex marito con cui tuttora mantiene ottimi rapporti. Naturalmente si tratta di una pura e semplice indiscrezione e si sa che certe cose vanno prese sempre con le pinze.

Tuttavia ad avvalorare questo racconto si aggiunge qualche indizio in più, nello specifico delle stories pubblicate qualche ora fa da Antonella Fiordelisi sul suo profilo Instagram. Nella prima la bellissima modella e influencer, visibilmente scossa, spende qualche parola esprimendo uno stato d’animo non proprio roseo: “Delusa, amareggiata, schifata, inc*****a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo”.

Subito dopo il video la Fiordelisi ha condiviso un altro post, sempre nelle stories di Instagram, questa volta affidandosi alla scrittura. I toni non sono di certo meno accesi di quelli del video: “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi…Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa. Che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in tv fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”.

Parole al vetriolo, che però non riportano alcun riferimento diretto a Elisabetta Gregoraci. La showgirl di Soverato non ha ancora commentato né rilasciato dichiarazioni che smentiscano in qualche modo l’accaduto. Non ci resta che attendere (se ci saranno) ulteriori risvolti.