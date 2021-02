Sanremo 2021, Barbara Palombelli co-conduttrice della serata del venerdì

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Manca ormai sempre meno alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha, per quest’anno, dovuto affrontare molte difficoltà organizzative. Il suo scopo, però, è sempre rimasto quello di stupire ed intrattenere il pubblico della kermesse. E, anche per questo, ha scelto delle donne amatissime per il ruolo di co-conduttrice. Tra loro, anche Barbara Palombelli.

Presenze femminili di rilievo e provenienti da settori del mondo dello spettacolo completamente diversi, quelle chiamate da Amadeus per affiancarlo durante uno degli eventi più importanti della televisione italiana. Barbara Palombelli, giornalista, speaker radiofonica e conduttrice fortemente presente in tv, calcherà il palco dell’Ariston e annuncerà i concorrenti in gara nella serata del venerdì.

Senza alcun dubbio, una forte emozione per la conduttrice di Forum e di Stasera Italia che, al momento, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione. Il venerdì, quindi, la Palombelli prenderà il posto delle altre co-conduttrici scelte da Amadeus.

Nella prima serata del Festival di Sanremo, infatti, l’ambito ruolo spetterà alla top model internazionale Naomi Campbell. Grande attesa per lei e, soprattutto, grande curiosità per i look che sfoggerà sul palco del Teatro Ariston.

Durante la seconda serata, invece, sarà Elodie ad affiancare Amadeus. Dopo aver gareggiato lo scorso anno con il brano Andromeda, la cantante Elodie torna a prendere parte alla kermesse con un ruolo totalmente inedito. A lei, seguirà, poi, Matilda De Angelis, attrice italiana che ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grantman nella fortunatissima serie The Undoing – Le verità non dette.

A dare supporto ad Amadeus, ci sarà, infine, anche il cantante Achille Lauro, che l’aanno scorso ha preso parte alla gara e che sarà presente in tutte le serate con delle esibizioni inedite pensate e studiate proprio per incantare il pubblico del Festival di Sanremo.

Insomma, quello che Amadeus promette di portare in onda, nonostante le difficoltà legate all’attuale emergenza sanitaria, è un settantunesimo Festival di Sanremo emozionante, divertente e pieno di sorprese. Il cast da lui scelto, a partire dalle sue co-conduttrice, avrà l’ardito compito di conquistare gli spettatori e di replicare, così, il successo ottenuto lo scorso anno.

Amadeus, anche grazie alla bellezza e al talento delle sue co-conduttrici, riuscirà a raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissato?