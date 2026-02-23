Fedez a Sanremo 2026 dopo l’anno più duro: “Non so cosa succederà”. La foto con Giulia

Fedez si prepara a salire sul palco del "Festival di Sanremo" ma non dimentica l'anno difficile e gli affetti che ha accanto

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Fedez posta una dolcissima foto con Giulia Honegger prima di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e, per i Big in gara, l’attesa di salire sul palco del Teatro Ariston si accende non senza una discreta dose di ansia.

Un momento denso di emozioni per tutti, ma in modo particolare per Fedez che, dopo un anno complicato, torna al Festival in coppia con Marco Masini per cantare Male Necessario. Poco prima di buttarsi in questa nuova avventura, ha voluto condividere con i fan le sue sensazioni.

Fedez torna a Sanremo dopo un anno difficile

Ne ha fatta di strada Fedez in un anno. Il cantante, reduce da un periodo personale e professionale piuttosto complicato, torna sul palco di Sanremo per riprendere un percorso iniziato con Battito, il brano presentato nel 2025 che, in un certo senso, ha dato il via alla sua rinascita.

Nel prepararsi al percorso verso Sanremo 2026 insieme al collega Marco Masini, non dimentica però gli scogli e le sensazioni di uno dei periodi più difficili che si è trovato ad affrontare.

Impegnato nelle prove, ha trovato il tempo di condividere con i fan alcuni scatti e una riflessione su tutto quello che, nel bene o nel male, lo ha portato a essere dove è oggi.

“L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre una frase: ‘Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere’. In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano, ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge. Avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano”.

Parole che richiamano un momento di smarrimento e di incertezza, che però il cantante ricorda come qualcosa di importante: “Quel viaggio, partito con i peggiori presupposti, si è trasformato in una delle esperienze più belle e cariche di senso della mia vita. Perché a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta. E alla fine non sappiamo mai, sul momento, cosa sia davvero ‘bene’ o ‘male’ per noi. I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi”.

Fedez, le prove di Sanremo e la foto con Giulia

Un periodo difficile, certo, ma in cui Fedez è riuscito a lavorare e a ridisegnarsi una quotidianità tutta sua. Ora l’obiettivo è fare bene al Festival di Sanremo 2026. Accanto a lui, come mostrato nelle foto, ci sono i piccoli Leone e Vittoria, Marco Masini, ma anche una persona molto speciale.

Giulia Honegger, la sua nuova fidanzata, è ormai parte integrante della sua vita: in molti seguono la loro storia con grande interesse e alcune indiscrezioni parlano dell’arrivo del primo figlio della coppia.

IPA

Notizie non confermate a parte, una cosa è certa: Fedez è pronto per una nuova presenza all’Ariston e l’anno difficile, oltre ai nuovi incontri, ha contribuito a riportarlo su quel palco.

“Esattamente un anno dopo, eccomi di nuovo qui. Valigia pronta e la stessa frase che mi ronza in testa. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito. E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda”.