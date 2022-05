Fedez e Damiano, su Instagram per la prima volta insieme (con consorti)

Insieme sul palco dell’Ariston in una delle finali più belle degli ultimi anni, ma da allora su Instagram mai. Ed è bastato uno scatto social di Fedez e Damiano insieme per mandare in visibilio i fan. Con loro, in un’altra immagini, anche le rispettive consorti.

Non si conoscono le ragioni dell’incontro, ma una cosa è certa: le due royal couples italiane insieme sono bellissime.

Fedez e Damiano, lo scatto insieme

Tre stelle e nessun’altro commento: Fedez sul suo profilo Instagram ha pubblicato due immagini che, già dopo pochissimi istanti, hanno fatto il pieno di like. Nella prima lo si vede insieme a Damiano dei Måneskin, nella seconda con loro anche Chiara Ferragni e Giorgia Soleri: le due royal couples italiane finalmente insieme. Ma non stupisce, perché tra loro le cose in comune non sono poche. A partire dalla musica, passando per il talento che tutti e quattro hanno dimostrato di avere nei rispettivi settori, senza dimenticare l’impegno sul piano sociale, che li contraddistingue.

E poi le orde di fan, che li seguono e li amano in tutto il mondo.

Si era parlato di rivalità tra Damiano e Fedez, che invece a Sanremo avevano dimostrato di supportarsi a vicenda, ma anche di antipatie. A quanto pare, infatti, il frontman dei Måneskin non sarebbe stato nelle simpatie di Fedez. A fare emergere questo contrasto era stato un vecchio video di X Factor (quando la band era concorrente dello show e il rapper giudice). Nel breve spezzone si sente Fedez dire “Damiano ti dico la verità: tu a me non sta simpatico”, per poi proseguire con complimenti riferiti al talento.

Storia vecchia, perché da allora di tempo ne è passato parecchio e i due hanno dimostrato di stimarsi a vicenda.

Ora gli scatti social che hanno mandato in visibilio i fan e che fanno sperare che nell’aria ci sia una qualche collaborazione. Intanto nelle storie Fedez ha mostrato il primo libro di Giorgia Soleri La signorina nessuno, edito da Vallardi.

Tantissimi i like e i commenti, e non ci si poteva aspettare nulla di meno, per queste foto che mettono insieme alcuni dei talenti e dei personaggi più amati in Italia e nel mondo.

Fedez e Damiano, quella rivalità presunta e gli incroci della loro carriera

Fedez e i Måneskin si sono incontrati la prima volta a X Factor. All’epoca Damiano e i Måneskin erano i concorrenti del talent show e Fedez uno dei giurati (che tornerà, tra l’altro, nella prossima edizione). All’epoca il rapper aveva espresso la sua antipatia nei confronti del frontman della band romana, salvo rionoscerne l’innegabile talento. Ma non c’è stata mai nessuna rivalità tra loro, neppure quando si sono trovati a essere entrambi in gara a Sanremo. Ma anzi all’epoca era emerso un bel supporto reciproco. Che a quanto pare è continuato nel tempo, come dimostrano gli scatti social. Di fatto sono molte le cose che gli accomunano a partire dalla musica, fino all’impegno nelle questioni importanti, e al talento che li ha resi tra gli artisti più amati.

Quella che resta, dopo aver visto le foto, è una domanda: che sia l’indizio di una futura collaborazione?

Non ci resta che attendere.