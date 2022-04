Nasce la Fondazione Fedez, l’annuncio su Instagram: “Già al lavoro in ospedale”

L’impegno sociale è già da diverso tempo un atto concreto per Fedez e la moglie Chiara Ferragni, i gesti negli anni sono stati numerosi tanto da fare ottenere alla coppia anche l’Ambrogino d’oro, il premio per persone o associazioni che hanno dato un contributo alla città di Milano.

E ora il cantante ha lanciato un nuovo progetto, a cui era al lavoro già nei giorni difficili del ricovero, dopo che gli è stato diagnosticato un raro tumore neuroendocrino del pancreas, rimosso con un lungo intervento chirurgico. Ora la Fondazione Fedez ha visto la luce e lo vedrà impegnato in settori diversi, andando a racchiudere sotto un unico nome tutto quello che ha realizzato in questi anni e che ancora farà nel prossimo futuro.

Fedez, la sua fondazione e l’annuncio su Instagram

Fedez ha annunciato la sua Fondazione con un gesto concreto, ovvero attraverso la donazione di un mezzo speciale alla Croce Rossa Italiana. Lo aveva raccontato solo qualche giorno fa in un post sul suo profilo Instagram in cui aveva scritto: “Sono felice di aver donato tramite la mia Fondazione Fedez questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa Italiana che già domani partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina donate da Fondazione Italiana Diabete per aiutare la parte di popolazione più fragile”. Un atto che ha visto il plauso della moglie, ma anche di tanti vip e follower.

Si tratta dell’ultimo di tanti gesti concrenti che hanno caratterizzato l’impegno del cantante in questi anni, impegno portato avanti spesso insieme alla moglie Chiara Ferragni.

Ora tutto ciò che fa troverà casa all’interno della Fondazione che lui stesso ha creato. Nelle sue storie Instagram ha voluto raccontare di più, a partire da come sia nata l’idea: “Fondazione Fedez è il progetto a cui voglio dedicare le mie energie per il futuro – ha scritto, per poi aggiungere – Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”.

Il nome completo è Fondazione Fedez E.T.S. e viene presentata come: “Per esplicita e dichiarata intenzione del suo fondatore, la naturale evoluzione della responsabilità sociale dimostrata da Fedez nelle molte azioni concrete da lui messe in atto in prima persona nelle emergenze che il nostro Paese ha dovuto affrontare in questi ultimi mesi”.

Si legge anche che si tratta di: “una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativiti: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità. Lo fa sia attraverso il sostegno di progetti a favore delle categorie più fragili, sia attraverso interventi diretti”.

Fedez, l’impegno che porta avanti da anni

Sono anni che Fedez si impegna nel sociale, sia da solo sia con la moglie Chiara Ferragni. Insieme il 7 dicembre 2020 avevano ricevuto l’Ambrogino d’oro, un riconoscimento ottenuto dalla coppia grazie all’impegno profuso nella raccolta fondi durante l’emergenza Coronavirus che aveva permesso di creare in pochissimo tempo una terapia intensiva nuova all’ospedale San Raffaele di Milano.

Ma questo era stato solo uno dei tanti gesti che li hanno contraddistinti. Fedez negli ultimi anni si è reso protagonista di molte azioni: dal donare parte del ricavato delle vendite dell’album Disumano alla Fondazione Together To Go Onlus, alla beneficenza in Lamborghini.

Ora tutto questo ha trovato una casa, la Fondazione Fedez E.T.S il cui impegno: “sarà quindi mirato alla gestione delle prolematiche di disagio più urgenti riguardanti, ad esempio, i minori, le minoranze, le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia – si legge sul profilo Instagram ufficiale – . A cui si affiancherà la prosecuzione dell’impegno (anche in questo caso sia diretto che indiretto) a sostegno dei settori della musica (e, più in generale, dello spettacolo), della cultura, dell’arte e dello sport”.

Così il grande cuore di Federico ha creato una casa su misura, all’interno della quale portare avanti tutto il lavoro fatto in questi anni.