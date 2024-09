Chiara Ferragni e Fedez si sono separati da ormai un paio di mesi, ma il chiacchiericcio in rosa sull’ex coppia non si è mai fermato. Ambedue sono andati avanti; Fedez è stato sorpreso con diverse fiamme al suo fianco, a partire da Garance Authié, e su Chiara, invece, abbiamo parlato a lungo del presunto flirt con Silvio Campara. Secondo le ultime indiscrezioni, Fedez starebbe cercando di colmare il vuoto lasciato da Chiara: cosa sappiamo.

Fedez, il vuoto lasciato da Chiara Ferragni

L’estate è ormai alle spalle, e molti vip hanno ripreso la normale vita quotidiana, tra lavoro, faccende familiari e ritorni in città. Dopo un’estate trascorsa in giro per il mondo, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a Milano, separatamente. Il viaggio in Sardegna di Federico Lucia con i figli, Leone e Vittoria, è stato l’ultimo momento per loro prima del back to school: è stata la Ferragni a portarli a scuola, per poi andare Fedez a riprenderli. Si sono suddivisi i compiti da bravi genitori.

Ma, stando al settimanale Oggi, Fedez starebbe “solo cercando di riempire il vuoto lasciato da Chiara. Anche perché ha cominciato a postare sui social citazioni di canzoni che sembrano un mix di nostalgia e desiderio di riconciliazioni“. A quali versi ci si riferisce? Per esempio, a “non perdere tempo con me, sei già la voce dentro la mia testa. Mi manchi, mi manchi”. C’è chi non ha mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma, ma, stando alle parole di Fedez, potrebbe essere uno scenario irrealizzabile.

Le parole di Fedez sul rapporto con Chiara Ferragni

Dopo la separazione, Fedez e Chiara Ferragni hanno mantenuto un iniziale riserbo sui motivi della rottura. Poi, il rapper, a Belve, ha spiegato che il rapporto non ha retto agli ultimi anni e, dopo il Pandoro Gate, le cose si sono inevitabilmente complicate. Ma, stando ai retroscena, hanno iniziato a “battibeccare” ben prima della vicenda legata alla beneficenza.

Sul canale Twitch con GrenBaud, Fedez ha poi fornito ulteriori dettagli sulla fine di quell’amore che aveva tanto fatto sognare sui social. “Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene…”.

E ha aggiunto: “Mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi, quando chiudi una relazione, chiudi sia con la persona ma anche con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto pubblicamente che non ho mai sopportato l’ambiente circostante, non ne ho mai fatto segreto”. Sulla base di queste parole, un ritorno di fiamma sarebbe, dunque, impossibile. Intanto, la Ferragni ha scelto il suo primo tatuaggio da single, con un significato dolcissimo: un omaggio ai suoi figli, le loro date di nascita. Il primo settembre Chiara e Federico avrebbero festeggiato il sesto anniversario di nozze, ed è forse per questo che la Ferragni gli ha lanciato una frecciatina, condividendo una foto insieme ai figli e un commento a corredo: “Tutto l’amore di cui avevo bisogno oggi”.