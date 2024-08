Chiara Ferragni e Fedez, il retroscena sulla crisi prima del Pandoro-Gate

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Tra Chiara Ferragni e Fedez, c’è sempre stato lo spettro della crisi. Lo aveva già detto il rapper stesso a Belve, del resto: tre anni difficili. E reggere dopo lo scandalo del Pandoro-Gate era praticamente impossibile. A questo quadro si aggiunge l’ennesimo retroscena.

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi prima del Pandoro-Gate

“Purtroppo non è stata una scelta mia”, così Chiara Ferragni, su Instagram, faceva sapere di non essere stata lei a rompere con Fedez. Quest’ultimo, d’altro canto, ha definito gli ultimi anni come particolarmente “difficili”, e non hanno retto anche a quanto successo a dicembre con la vicenda Pandoro. A ciò si aggiunge il retroscena condiviso da MowMag. A parlare è Gianluigi Lembo: “Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto“.

E, in effetti, come dimenticare Sanremo 2023? In quell’occasione Fedez è stato al centro dell’attenzione, oscurando, di fatto, la moglie. Ma che la relazione non fosse idilliaca, alla fine, è stato il rapper stesso ad ammetterlo. Su Twitch, ospite da GrenBaud, ha addirittura definito il loro legame come “tossico”, senza mezzi termini, oseremmo dire.

“Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene. Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza”.

La nuova vita di Chiara Ferragni e Fedez

Di sicuro, i FerragnEx hanno voltato pagina. Si è chiacchierato di una presunta “nostalgia” di Fedez nei confronti di Chiara, ma poi ci ha pensato una strofa a stroncare qualsiasi ritorno: “Panettone, ma non Balocco”, queste le parole nel nuovo brano in collaborazione con Niky Savage. Nell’ultimo post su Instagram, però, i fan sono convinti che a Fedez manchi Chiara: un riferimento alla canzone dei Blink-182, I Miss You. “Non perdere tempo con me. Sei già la voce dentro la mia testa… (Mi manchi, mi manchi)”.

E la Ferragni? Come rivelato da Gabriele Parpiglia, è saltato il viaggio in Perù insieme a Silvio Campara. “Ha cambiato itinerario e concluderà le vacanze di agosto dividendosi tra la Corsica, dove la raggiungerà la sorella Valentina assieme a vari amici; per proseguire poi verso le Isole Baleari, precisamente a Ibiza, dove si riunirà con il suo gruppo storico di amiche”. Campara sarebbe diviso tra ciò che prova per la Ferragni (che non ha mai smesso di sentire) e la sua famiglia, la compagna Giulia Luchi e i figli. Fedez, invece, è ormai costantemente sulle pagine della cronaca rosa per i suoi innumerevoli flirt, da Garance Authié fino a Luna Shirin Rasia.