Fedez

Fedez avrebbe una nuova fiamma: Luna Shirin Rasia. Per lui, è la prima estate da single dopo la separazione da Chiara Ferragni: dopo essere stato avvistato con Garance Authiè e Sveva Magatti, ora il settimanale Chi lo ha sorpreso in Costa Smeralda in compagnia di Luna, conosciuta per essere stata l’ultima fidanzata di Michele Merlo.

Fedez, il flirt con Luna Shirin Rasia

“Fedez in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con Luna Shirin Rasia, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni”. Ad avere avvistato Fedez e Luna insieme è stato il settimanale Chi, ma già negli ultimi giorni ci sono state delle indiscrezioni in merito al flirt. Per il rapper, questa è decisamente un’estate particolare, in cui per la prima volta si è trovato single dopo tanti anni di matrimonio con Chiara: dopo la frequentazione con Garance Authiè, sono stati anche tanti i flirt a lui attribuiti, ed è stato paparazzato sempre da Chi con Sveva Magatti, giovane ventenne studentessa al Politecnico di Milano.

Chiara Ferragni, invece, al momento sarebbe invaghita di Silvio Campara, con cui sarebbe saltata la fuga in Perù. Lui è sposato, è un padre, e il loro amore è divampato in fretta, ma, stando alle ultime indiscrezioni, Campara non vorrebbe spaccare la sua famiglia. “La decisione di annullare il viaggio non è stata facile per Silvio, che si è trovato forse a dover gestire una crisi personale profonda: da un lato, l’attrazione per Chiara Ferragni e la voglia di un nuovo inizio; dall’altro, l’amore per la moglie Giulia e la famiglia che non vuole perdere”, ha scritto Gabriele Parpiglia. Che si è anche interrogato su un aspetto in merito al flirt di Fedez con Luna: “Si ferma qui la caldissima estate di Fedez? Ma soprattutto Garance e Sveva come mai non rilasciano alcuna intervista? Pensavo fosse amore invece era un adv”, il commento.

Chi è Luna Shirin Rasia

Fedez, quindi, sarebbe impegnato con Luna Shirin Rasia, l’ex fidanzata di Michele Merlo, il giovane che abbiamo visto ad Amici e X Factor e che è scomparso prematuramente il 6 giugno 2021 per una meningite fulminante. La ragazza è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Originaria del Venezuela, nata precisamente a Caracas, ha lavorato come modella per alcuni capi di abbigliamento: ha studiato culture pratiche della moda all’Università di Bologna, ma presso la sede di Rimini. La storia con Michele Merlo è stata vissuta lontana dai riflettori: non ha quasi mai parlato pubblicamente di quanto è successo, ma, stando alle cronache rosa, la coppia viveva insieme da poco tempo all’epoca.

L’indiscrezione sulla frequentazione di Fedez e Luna è stata lanciata dalla pagina social Very Inutil People. “Ho visto Fedez ieri sera al Phi Beach dare un bacio a stampo a questa ragazza con il caschetto. Niente video purtroppo, non ho fatto in tempo. Io ho visto solo un bacio, erano al tavolo insieme ad altre persone. Si chiama Luna Shirin Rasia, è una modella di Bologna, ex fidanzata di Michele Merlo”, e ora si è aggiunta la conferma di Chi, con tanto di foto.