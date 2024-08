Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Fedez

Quando si parla di Fedez, il gossip è sempre dietro l’angolo. Il celebre rapper milanese, che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé non solo per la sua musica ma anche per la sua vita privata, è di nuovo sotto i riflettori. Questa volta, però, non si tratta di un nuovo brano o di un progetto artistico, ma di un flirt che ha infiammato l’estate in Sardegna. Stiamo parlando della chiacchierata relazione tra Fedez e Luna Shirin Rasia, una storia che, a quanto pare, è già giunta al capolinea. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Scopriamolo insieme.

Fedez, “con Luna è già finita”: la verità sul flirt in Sardegna

L’estate 2024 è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena nel mondo del gossip, e uno dei protagonisti indiscussi è stato proprio Fedez. Dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, il rapper ha continuato a far parlare di sé per la sua vita sentimentale.

Tra le diverse “fiamme” attribuitegli, il nome che ha fatto più scalpore è stato quello di Luna Shirin Rasia. Luna, ex fidanzata del compianto Michele Merlo, è stata immortalata in teneri atteggiamenti con Fedez in Sardegna, precisamente a Porto Cervo. Le foto che li ritraggono insieme hanno fatto il giro del web, scatenando commenti e speculazioni.

Luna, ventitreenne bolognese con origini venezuelane, è una figura che il pubblico ha conosciuto principalmente per la sua relazione con Michele Merlo, tragicamente scomparso nel 2021. Dopo un periodo trascorso a Fuerteventura, Luna era tornata in Italia, dove sembra aver ritrovato il sorriso, almeno per un po’, accanto a Fedez. Tuttavia, nonostante le apparenze, la loro relazione sembra essere stata più fugace di quanto si potesse immaginare.

Fonte: IPA

Fedez e Luna: una storia già finita?

Secondo quanto riportato dalle fonti più vicine ai protagonisti, il flirt tra Fedez e Luna Shirin Rasia sarebbe già giunto al termine. Le motivazioni non sono chiare, ma sembra che Luna abbia deciso di allontanarsi dal caos mediatico e tornare alla sua vita di sempre, lontana dai riflettori.

“Luna è già a Bologna”, racconta Gabriele Parapiglia su Instagram, sottolineando come la giovane abbia bisogno di ritrovare la propria serenità, lontana dalle dinamiche del gossip. “Non voleva il vortice del gossip, ne teatrini e feste con altre presenze”.

Per Fedez, invece, le vacanze in Costa Smeralda continuano, ma con nuove compagnie. Infatti, dopo la breve parentesi con Luna, il rapper è stato avvistato con altre ragazze, dimostrando di voler vivere la sua estate all’insegna della spensieratezza.

Il Re della Costa Smeralda, come è stato soprannominato, non sembra intenzionato a fermarsi e continua a godersi la sua estate da single, tra feste e nuovi incontri. Tuttavia, questa frenesia di nuove conoscenze ha sollevato qualche polemica, soprattutto per il coinvolgimento di Luna, una giovane donna ancora segnata dal dolore per la perdita del suo grande amore, Michele Merlo.

Il coinvolgimento di Luna Shirin Rasia nella vita sentimentale di Fedez ha sollevato non poche reazioni. Tra le più forti, quella di Domenico Merlo, padre di Michele, che ha espresso pubblicamente il suo disappunto per l’accostamento del nome del figlio a quello del rapper.

Le sue parole, piene di amarezza, riflettono il dolore di un genitore che non vuole vedere il nome del proprio figlio legato a quello di un personaggio che considera lontano dagli ideali di Michele.