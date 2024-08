Fedez provoca Chiara nella nuova canzone, ma su Instagram la rimpiange: “Manchi”

Fedez e Chiara Ferragni, tra frecciatine e post malinconici su Instagram, dimostra forse che l'amore per la sua ex non è ancora del tutto svanito

Fonte: Getty Images Fedez

Fedez e Chiara Ferragni: un amore che ha fatto sognare milioni di fan e che, nonostante la recente separazione, continua a suscitare emozioni forti, tanto sui social quanto nella musica. L’ultimo capitolo di questa storia sembra scritto a ritmo di rap e sotto il sole della Costa Smeralda, dove Fedez ha lanciato una nuova frecciatina alla sua ex, ma senza nascondere il rimpianto per un passato che ancora lo tormenta.

Fedez e Chiara: la frecciatina nascosta nel nuovo singolo

Fedez e Chiara Ferragni sono stati una delle coppie più iconiche e seguite del panorama italiano, un matrimonio che sembrava destinato a durare per sempre, almeno agli occhi dei fan. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa, e la separazione, avvenuta in un clima di grande attenzione mediatica, ha lasciato segni evidenti, soprattutto nel cuore del rapper.

Durante una serata infuocata a Porto Rotondo, Fedez ha presentato un nuovo singolo in collaborazione con il giovane trapper napoletano Niky Savage, una canzone che già dal titolo provvisorio, Di Caprio, promette di far parlare di sé.

Ma è stato un verso in particolare a catturare l’attenzione dei presenti e a scatenare i fan su TikTok: “cu** panettone ma non è Balocco“. Una frase apparentemente innocua, cantata da Savage, ma che Fedez ha canticchiato in lip sync, dando così vita a una serie di speculazioni.

Non ci è voluto molto perché i fan collegassero quel “panettone” all’iconico marchio Balocco, per il quale Chiara Ferragni aveva realizzato una collaborazione. La frase è apparsa immediatamente come una chiara allusione all’imprenditrice digitale, e il web non ha tardato a reagire, rendendo il video virale in poche ore.

L’ombra di Chiara sui social di Fedez

Ma se le canzoni sono uno strumento per lanciare frecciatine, i social sono il luogo dove Fedez lascia trapelare il suo vero stato d’animo.

Recentemente, il rapper ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie dalla Sardegna, accompagnate da una frase che ha fatto riflettere i fan: “Non perdere tempo con me. Sei già la voce dentro la mia testa… (Mi manchi, mi manchi)”. Le parole, tratte da una canzone dei Blink-182, I Miss You, sembrano un grido di dolore, un rimpianto per un amore che non è più.

Non è passato molto tempo prima che i fan iniziassero a speculare sul destinatario di questo messaggio. Molti sono convinti che si tratti di Chiara Ferragni, la donna che ha condiviso con Fedez alcuni dei momenti più importanti della sua vita, dai successi professionali alla nascita dei loro due figli, Leone e Vittoria.

E sebbene i due abbiano preso strade diverse, i fan non smettono di sperare in un lieto fine, sognando che queste parole possano essere un primo passo verso una riconciliazione.

Chiara, dal canto suo, sembra determinata a voltare pagina. Attualmente si trova in Corsica con la sorella Valentina e un gruppo di amici, dopo aver trascorso qualche giorno in Grecia con i figli.

Questa è stata la prima estate in cui i bambini si sono divisi tra mamma e papà, un segno evidente della nuova realtà che la coppia deve affrontare. Nei suoi post, Chiara continua a mostrare la sua vita, ma con una discrezione maggiore rispetto al passato: i volti dei figli non sono più visibili come una volta, forse una scelta dettata dalla necessità di proteggere la loro privacy in un momento così delicato.