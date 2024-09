Chiara Ferragni, dopo le vacanze si regala un nuovo tatuaggio: il significato

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Nuovo tatuaggio per Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale, dopo gli ultimi mesi trascorsi in viaggio con la sua amata famiglia e gli amici più cari, è tornata a Milano per riprendere le sue attività. E dopo l’estate della sua rinascita ne ha approfittato per farsi imprimere sulla pelle un nuovo tatuaggio ricco di significato, come ha svelato lei stessa su Instagram.

Chiara Ferragni, il nuovo tatuaggio e il suo significato

Dopo un’estate trascorsa in viaggio, Chiara Ferragni è rientrata a Milano per riprendere le sue attività. Gli ultimi mesi non sono stati facili per l’imprenditrice digitale: tra il Pandoro Gate – di cui ancora sono evidenti gli strascichi – e la separazione da Fedez, senza dimenticare il presunto legame con Silvio Campara con il quale avrebbe dovuto fare un viaggio di coppia in Perù, ha deciso di passare la sua estate in giro per il mondo per sfuggire alla pressione mediatica.

Quella appena trascorsa è stata per Chiara una stagione di rinascita, è innegabile: l’influencer grazie all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici ha ripreso in mano la sua vita, e lontana dai riflettori sembra che abbia riconquistato quella serenità che le mancava da tempo.

Adesso però è arrivato il momento di tornare alla base: Ferragni infatti è tornata a Milano per riprendere le sue attività, non prima però di aver fatto un salto dal suo tatuatore di fiducia. L’imprenditrice digitale ha infatti deciso di regalarsi un nuovo tatuaggio al rientro delle sue vacanze estive, facendo un omaggio alle persone più importanti della sua vita, la sua ancora di salvezza in questi mesi difficili, i suoi figli.

Chiara si è lasciata immortalare sul lettino del tatuatore, svelando tra i commenti il significato del suo nuovo tattoo sulle spalle, appena sotto la nuca: si tratta delle date di nascita di Leone e Vittoria, impresse sulla sua pelle per sempre. Il tatuaggio è realizzato il verticale sotto il collo, sulla parte alta della spina dorsale, con un tratto fine e delicato.

La frecciata a Fedez nel giorno dell’anniversario di matrimonio

Chiara Ferragni non ha mai nascosto che i suoi figli sono stati, soprattutto nei momenti più bui della sua vita, la sua salvezza. Ed è per questo che ha voluto ancora una volta celebrare il suo amore per i suoi piccoli Leone e Vittoria. Proprio qualche giorno fa, l’1 settembre per la precisione, l’influencer ha pubblicato tra le storie di Instagram uno scatto dei figli mentre si abbracciano, con una didascalia a corredo: “Tutto l’amore di cui avevo bisogno oggi“.

La storia non è sfuggita agli osservatori più attenti, che hanno pensato immediatamente a una frecciata all’ex Fedez l’1 settembre infatti sarebbe stato il loro sesto anniversario di nozze. A molti non è certo sembrata una coincidenza: mentre il rapper sta facendo discutere per i suoi numerosi flirt, l’imprenditrice digitale sta facendo di tutto per tenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori, concentrandosi sui figli e sugli amici di sempre, soprattutto sui suoi profili social. La sua strategia funzionerà?