Chiara Ferragni aggiunge la sezione “Attività benefiche” sui suoi siti dopo il caso Pandoro

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Finite le vacanze a Budapest, per Chiara Ferragni è arrivato il momento di tornare a Milano e riprendere in mano gli impegni e le questioni riguardanti il suo brand e le sue società. Tra i primi progetti che l’influencer digitale ha messo in atto, una nuova sezione all’interno dei suoi siti titolata attività benefiche.

Chiara Ferragni apre la sezione “Attività benefiche” sui siti

Che l’errore di comunicazione commesso da Chiara Ferragni e dai collaboratori delle sue società abbia irreversibilmente macchiato la carriera dell’influencer è ormai cosa nota. Da tempo, ormai, Chiara fatica a far decollare i suoi prodotti e centellina le collaborazioni con i brand che prima non vedevano l’ora di poter lavorare con lei.

Un incidente di percorso, se così possiamo chiamarlo, che Chiara Ferragni sta pagando a caro prezzo e che cerca di sistemare provando a mantenere una maggiore chiarezza nelle comunicazioni legate alle sue attività commerciali, ormai ben distinte da quelle benefiche.

Proprio per questo, dal due settembre 2024 i siti delle sue società hanno aperto una nuova sezione chiamata Attività benefiche in cui chiunque volesse avere maggiori informazioni riguardo le iniziative legate a Chiara Ferragni possa trovare quello che cerca.

A comunicarlo la stessa Chiara, che in una sua storia Instagram ha scritto: “Le società TBS Crew Srl e Fenice Srl comunicando di aver creato, all’interno dei rispettivi siti web http://www.theblondsalad.com e http://www.chiaraferragnibrand.com, una sezione informativa ‘attività benefiche’ esclusivamente dedicata ad approfondire i dettagli di tutte le iniziative con finalità benefiche che le stesse dovessero svolgere. Questa sezione verrà aggiornata con le informazioni ricevute dai soggetti destinatari sugli andamenti e i risultati conseguiti con tali iniziative”.

La nuova sezione si inserisce in un contesto di riparazione e riscatto per l’influencer che, nonostante continui a non ottenere ancora l’approvazione e l’amore vantato prima delle vicende legate a Pandori e Uova di Pasqua, sembra determinata a trasformare gli ostacoli in opportunità provando a mettere al centro del suo impegno la trasparenza e il supporto a cause importanti, questa volta ben lontane dalle questioni commerciali.

Chiara Ferragni parla di “I Bambini delle Fate”

All’interno della sezione, gli utenti possono già trovare il primo comunicato: quello relativo al procedimento a favore de I Bambini delle Fate, impresa sociale dedicata all’aiuto delle famiglie con bambini affetti da autismo a cui, secondo il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le società dell’influencer dovranno pagare 1.200.000 euro in tre anni.

“Le società TBS Crew Srl e Fenice Srl comunicano che, in data 28 agosto 2024, nell’ambito degli impegni dalle stesse presentati nel procedimento uova di Pasqua/Chiara Ferragni e accolti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento notificato il 5 luglio 2024, è stato effettuato il primo versamento – complessivamente pari a 400.000,00 euro – delle tre devoluzioni previste a favore dell’impresa sociale I Bambini delle Fate”.

Pare quindi che Chiara sia già molto impegnata a proseguire il suo percorso di crescita personale e professionale provando ad aggiustare alcuni piccoli pezzi di quel grande puzzle che, tra problemi personali e professionali, da mesi sta mettendo a dura prova la sua felicità.