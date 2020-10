Chi è Federica Sciarelli: Chi l’ha visto?, figlio, curiosità

editato in: da

Federica Sciarelli è una giornalista di grande talento, una donna che ha mostrato le sue abilità dapprima in redazione e poi davanti alle telecamere. Da molti anni è al timone di Chi l’ha visto?, celebre trasmissione di Rai3 dedicata ai casi di scomparsa più misteriosi di sempre.

Classe 1958, Federica Sciarelli è nata a Roma da genitori di origini napoletane, e ancora giovanissima sembrava avere già le idee chiare su ciò che le avrebbe riservato il futuro. Aveva 20 anni appena quando ha vinto una borsa di studio che le ha permesso di dare il via alla sua carriera giornalistica, dapprima presso l’Ufficio informazioni parlamentari e poi in televisione. Il suo primo approdo in una redazione risale al 1987, quando ha iniziato a collaborare con il TG3 diventando una delle prime donne ad occuparsi di politica.

La sua carriera è stata in rapida ascesa: ben presto la Sciarelli ha fatto la sua comparsa in alcune famose trasmissioni televisive, ad esempio prendendo la guida di Primo Piano, approfondimento del telegiornale di Rai3. Tuttavia, il suo successo più grande è arrivato nel 2004, quando Federica ha assunto la conduzione di Chi l’ha visto?, celebre format che da tantissimi anni si occupa di fornire la sua opera al fine di collaborare nei casi più eclatanti di persone scomparse.

Proprio con la Sciarelli al comando, il programma ha vissuto il suo periodo d’oro. E se nel 2020 hanno iniziato a circolare le prime voci riguardanti l’addio della bravissima conduttrice, la smentita arrivata solo alcune settimane dopo ha dato sollievo ai tantissimi fan che seguono con gran passione la trasmissione di Rai3. “Non è un fatto di stanchezza, amo ‘Chi l’ha visto?’ perché mi fa sentire utile ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’, per questo avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato“ – ha rivelato in un’intervista a La Stampa, mentre sulle pagine di Repubblica ha confermato: “Sì, resto”.

Ma una volta smessi i panni di giornalista, Federica Sciarelli a cos’altro dedica il suo tempo? Essendo da sempre una donna molto riservata, non ha mai dato adito ai gossip sulla sua vita sentimentale. E in effetti non sappiamo alcunché sulla sua famiglia, se non che è mamma di un giovane 24enne di nome Giovanni Maria. La Sciarelli ha anche una sorella, Marina, alla quale è molto legata – tanto da definirla “la mia ancora di salvezza”.

Oggi Federica è una donna dal grande rigore e da una sensibilità spiccata, che mostra talvolta proprio durante i casi più difficili che si trova a trattare in televisione. Non tutti sanno però che da ragazza sembrava aver un promettente futuro sportivo: per ben 10 anni ha praticato atletica leggera come mezzofondista, lasciando solo per dedicarsi alla carriera giornalistica.