Chi l’ha visto, Federica Sciarelli pronta a lasciare dopo 16 anni: l’indiscrezione

editato in: da

Dopo 16 anni di conduzione, Federica Sciarelli potrebbe lasciare Chi l’ha visto? Il programma di Rai Tre è un cult ed è diventato famoso anche grazie alla bravura della sua presentatrice. Per quasi vent’anni Federica è stata il volto della trasmissione, ma ora le cose potrebbero cambiare. Secondo quanto svelato da TvBlog, la Sciarelli sarebbe pronta a dire addio allo show per iniziare una nuova avventura televisiva. Starebbe infatti preparando un programma nuovissimo, in onda sempre su Rai Tre, dedicato alla politica.

Si tratta di un talk che si occuperà di questioni politiche in modo diverso, puntando più sull’informazione che sui dibattiti. Una grande sfida per la Sciarelli che sarebbe pronta a cogliere. La trasmissione, secondo le indiscrezioni diffuse, dovrebbe andare in onda tutti i venerdì, e avrebbe convinto Federica, dopo 16 anni, a lasciare il suo posto. Chi condurrà Chi l’ha visto? Per ora sono diversi i nomi che circolano e che sarebbero stati fatti per la conduzione dello show. In pole position ci sarebbe Lidia Galeazzo, giornalista del Tg 2 che ha conosce e collabora da tempo con la Sciarelli. La conduttrice sarebbe molto stimata anche da Franco Di Mare, nuovo direttore di Rai Tre. La Galeazzo però non è l’unica candidata per la guida di Chi l’ha visto? L’azienda di viale Mazzini potrebbe puntare su altre ottime risorse interne: sono tante infatti le giornaliste che sarebbero pronte ad accettare questa nuova avventura. E Tv Blog fa anche il nome di Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane divenuta da poco mamma della piccola Carlotta e amatissima dal pubblico.

Per ora, c’è da chiarirlo, si tratta solamente di indiscrezioni che non sono state confermate dalla Rai nè dalla Sciarelli. Già in passato si era parlato più volte di un addio della presentatrice a Chi l’ha visto? ma lei aveva sempre ribadito la ferma volontà di continuare quello che, più che un programma, è sempre stato una missione. Professionale, forte e unica: Federica Sciarelli è sempre stata l’anima della trasmissione e in questi anni è riuscita, con determinazione e grazie l’aiuto della sua squadra, a risolvere numerosi casi.