Chi l’ha visto?, Pamela Prati torna in tv in lacrime

editato in: da

Pamela Prati a Chi l’ha visto? avrebbe dovuto essere, almeno secondo quello che si aspettavano i telespettatori di Rai Tre, l’ospite principale: non è stato così.

La showgirl, al centro di un enorme caso mediatico in cui ha recitato prima la parte della vittima e successivamente è stata accusata dalle sue due agenti di essere parte attiva dell’enorme inganno sul matrimonio con Mark Caltagirone.

Il Caso Prati è stato utilizzato da Chi l’ha visto? come pretesto attualissimo per tornare a trattare un argomento che sta molto a cuore allo storico programma di Rai Tre: le truffe sentimentali che vengono ordite ogni anno ai danni di centinaia di donne italiane. Federica Sciarelli ha raccontato attraverso immagini e testimonianze video, la vicenda di moltissime donne italiane, truffate attraverso dei profili social fittizi: queste donne, di ogni età, condizione economica e livello culturale, si sono innamorate di uomini che non esistono e sono arrivate a donare a questi uomini ingenti somme di denaro.

I riferimenti a Pamela Prati, invitata in studio e brevemente presentata da Federica Sciarelli, ci sono tutti: per settimane e settimane la Prati ha recitato in diversi salotti televisivi la parte della donna innamorata e assolutamente felice, prossima a diventare moglie e già madre di due figli in affido.

Il problema è che, mentre in contemporanea a Chi l’ha visto?, su Mediaset Barbara D’Urso svela l’intera vicenda del piccolo Sebastian e i raggiri di cui la sua famiglia è stata vittima, Pamela Prati a Chi l’ha visto? non viene intervistata e non viene mai invitata a intervenire.

Su Twitter i telespettatori si scaldano: per quale motivo la Prati è stata invitata? Per quale motivo non è invitata a parlare e a fornire una qualsiasi testimonianza? Sono in molti ad accusare la trasmissione di Rai Tre di aver voluto sfruttare il Caso Prati per ottenere una pubblicità a buon mercato e far schizzare alle stelle i dati di ascolto.

Nel frattempo Pamela, in studio, ascolta tutte le storie trattate e tutte le testimonianze di donne che, meno famose, meno belle e forse meno ambiziose di lei, non hanno avuto tutta l’attenzione mediatica che è stata destinata a lei. Pamela Prati si è ritrovata in lacrime, forse davvero colpita dalla somiglianza tra la sua storia e quelle di altre “truffe sentimentali”. L’alternativa è che, ancora una volta, la Prati stia recitando, nel tentativo di riversare sulle sue agenti tutta la colpa e presentarsi di nuovo come una vittima innocente.