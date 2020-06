Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto: lei fa chiarezza

editato in: da

Federica Sciarelli lascerà Chi l’ha visto? La conduttrice fa chiarezza su una vicenda di cui si parla ormai da settimane. Secondo alcune indiscrezioni infatti la giornalista sarebbe pronta ad abbandonare la storica trasmissione per guidare un nuovo talk politico. In un’intervista a Repubblica, la Sciarelli ha svelato i suoi piani per il futuro, affermando che non avrebbe intenzione di lasciare lo show con cui ha un legame fortissimo.

“Sì resto – ha detto -, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili. Sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela”. Sul quotidiano si legge che Franco Di Mare, nuovo direttore di Rai Tre, avrebbe effettivamente offerto a Federica la conduzione di un talk politico, in onda il venerdì sera. La Sciarelli avrebbe accolto con entusiasmo la proposta, ma la ricerca di una sostituta sarebbe stata complicata, così tanto da spingere la presentatrice a rimanere al suo posto. “Quando lavoravo al Tg3, seguivo la politica, mi ha sempre appassionato”, ha chiarito lei, che però continuerà a guidare Chi l’ha visto. “Sto dalla parte delle vittime e dei familiari. E se c’è un abuso di potere non faccio finta di niente”

Il prossimo 29 giugno andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione, poi Federica Sciarelli si concederà un po’ di riposo in vista degli impegni futuri. Trent’anni dopo la messa in onda della prima puntata, Chi l’ha visto continua ad essere uno dei programmi più amati e seguiti della tv. Nella scorsa stagione dello show la conduttrice era finita al centro delle polemiche per aver invitato in studio Pamela Prati, seduta fra il pubblico per seguire alcuni servizi legati alle truffe amorose. “È stata una provocazione – aveva ammesso lei tempo dopo -. Non l’ho intervistata. In quel periodo tutti parlavano di lei e di Mark Caltagirone, mentre noi raccontavamo le donne invisibili, vittime di truffe amorose, delle quali nessuno si occupa”.