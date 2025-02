Fabrizio Corona coinvolge Sabrina Ferilli in Falsissimo: la presunta reazione

Il nuovo episodio di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, è stato pubblicato il 10 febbraio, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025. Non solo Fedez, Chiara Ferragni, Achille Lauro e Naska, ma anche Sabrina Ferilli, che è stata coinvolta da Corona con alcune rivelazioni. Un’accusa ben poco velata, in cui viene ipotizzata una relazione segreta tra la Ferilli e Francesco Totti.

Falsissimo, Fabrizio Corona accusa Sabrina Ferilli

Fabrizio Corona è quello che comunemente viene definito un “fiume in piena”. Con Falsissimo, titolo che si ispira alla trasmissione Verissimo di Mediaset, sta condividendo informazioni in merito alla vita privata di Fedez, Chiara Ferragni, parlando dei tradimenti. Nell’ultima puntata, ha citato anche Sabrina Ferilli, l’attrice che ha supportato Achille Lauro, al centro del “gossip” per aver avuto una liaison con la Ferragni.

Quando Lauro ha spiegato di lasciare il gossip “a chi ha solo quello per esistere”, la Ferilli ha reagito sui social con l’emoji di un applauso. E Corona non si è fatto attendere, tutt’altro: già nei giorni scorsi l’aveva accusata di essere una “donna finta emancipata”. Toni molto alti, presenti anche nella nuova puntata di Falsissimo, in cui al centro del chiacchiericcio sono finiti persino Ilary Blasi e Francesco Totti. La sfilza di accuse di Corona è pesantissima: accusa la Ferilli di aver “rubato il marito alla moglie di Flavio Cattaneo”, e ancora tira in ballo l’ex coppia Totti-Blasi, dicendo che anche lei avrebbe fatto “violenza” alla Blasi per aver avuto una presunta storia con l’ex Capitano della Roma.

La presunta reazione di Sabrina Ferilli su Instagram

Poco dopo la pubblicazione della puntata di Falsissimo, Sabrina Ferilli ha condiviso una story: una risata. Molti hanno pensato a una reazione dopo quanto raccontato da Corona. Una mossa che non è passata inosservata e che non sembra affatto casuale, considerando le parole dell’ex Re dei Paparazzi. “La Ferilli parla di violenza alla Ferragni, ma la Ferilli, quando andava a letto con un marito sposato ed era l’amante, non faceva violenza all’altra donna? Non faceva violenza a Ilary Blasi, quando a casa di Lele Mora, lei fidanzata, lui sposato, venivano di nascosto? Aprivo io la porta”. Per il momento, da parte della Ferilli, una lunga risata su Instagram per smentire categoricamente tutto.

Le parole di Achille Lauro

Probabilmente vale ancora una volta quanto detto da Lauro, che si è allontanato in fretta dalla questione: “C’è chi vive di gossip e lo alimenta, ma per fortuna io sono ancora immerso nel mondo dei grandi sogni e dei sognatori. Sono totalmente assorbito dai miei progetti e passo molto tempo all’estero, quindi non seguo il gossip e, sinceramente, non mi interessa. In un momento così positivo della mia carriera, preferisco lasciare certe dinamiche a chi ne ha bisogno per esistere. Non mi rappresentano affatto. Oggi si parla tanto di violenza sulle donne e bisognerebbe rendersi conto che anche certi meccanismi non sono poi così lontani da quel tema”. Possiamo attenderci ulteriori risvolti dopo la pubblicazione di questa puntata che ha travolto Fedez, in gara a Sanremo: oggi 11 febbraio inizia ufficialmente il Festival. Nel segno inevitabile del gossip, come mai prima d’ora.