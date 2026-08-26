Eros Ramazzotti si ferma dopo l’intervento. Stop al tour: “Torneremo più forti”

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IPA Eros Ramazzotti

Dopo l’intervento alle corde vocali, Eros Ramazzotti sceglie di fermarsi, annunciando un momentaneo stop al tour. L’artista romano avrebbe dovuto esibirsi negli Stati Uniti e in America Latina con numerose tappe, ma i medici avrebbero consigliato per lui il riposo prima di un ritorno sul palco.

Eros Ramazzotti si ferma dopo l’intervento alle corde vocali: l’annuncio

L’annuncio è arrivato dalle Stories Instagram di Eros Ramazzotti che ha raccontato di essersi sottoposto ad un intervento alle corde vocali e che adesso dovrà affrontare un periodo di riabilitazione. Proprio per questo l’artista romano dovrà rinviare le date dei concerti del 2027 previsti in America Latina, Stati Uniti e Canada. Uno stop al tour imposto dai medici, come spiegato da Eros stesso.

“L’intervento alle corde vocali è andato bene – ha raccontato -. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato. Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in America e Sud America, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027”. Il cantante ha poi concluso: “Ci incontreremo più forti e uniti di prima”.

La leg americana del Una Storia Importante World Tour, sarebbe dovuta partire il 16 ottobre da Toronto, con concerti a Boston, New York, Chicago, Miami e Los Angeles. Arrivando poi in America Latina con live in Messico, Colombia, Cile e Brasile.

Eros Ramazzotti ha poi rivelato il nuovo calendario del tour. Nelle Stories Instagram ha raccontato che i concerti partiranno il 24 settembre 2027 da Toronto, proseguendo poi fino al 9 novembre a San Paolo. Le tappe saranno Montreal, Boston, New York, Chicago, Miami, Los Angeles, Città del Messico, Bogotà, Lima, Santiago e Buenos Aires.

Non verranno recuperate tutte le date. Sono stati infatti cancellati i concerti di Guadalajara e San José, in Costa Rica. L’organizzazione del tour ha chiarito che i biglietti già acquistati dai fan resteranno validi anche per le nuove date. L’unica eccezione riguarda New York: in questo caso i ticket verranno rimborsati e sarà necessario acquistare nuovi biglietti per prendere parte al concerto.

L’intervento di Eros Ramazzotti alle corde vocali: i precedenti

Lo scorso 27 giugno, Eros aveva annunciato dopo una serie di concerti di doversi sottoporre ad un intervento alle corde vocali.

“Mi avete emozionato tanto – aveva detto ai fan -. Ora mi riposo un po’ prima dell’operazione che dovrò rifare alle corde vocali a metà luglio. Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo. Voi siete la mia forza”.

Non è la prima volta che Ramazzotti subisce una operazione alle corde vocali. Nel 2019 l’artista romano e papà di Aurora Ramazzotti era stato costretto ad interrompere il tour mondiale Vita ce n’è per sottoporsi ad una delicata operazione per via dell’ispessimento delle corde vocali. Anche in quell’occasione Eros si era dovuto fermare dopo l’intervento chirurgico e sotto consiglio dei medici era stato costretto a due mesi di riposo e riabilitazione, rinviando numerosi concerti in America.