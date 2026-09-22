Lionel Richie di nuovo in ospedale, sospeso il tour

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Lionel Richie

Ancora problemi di salute per Lionel Richie: l’artista, che già tre settimane fa aveva fatto preoccupare i fan, è tornato in ospedale a causa di un problema cardiaco. Attualmente in cura, l’interprete di All night long ha dovuto sospendere i prossimi tre concerti previsti insieme agli Earth, Wind & Fire.

Lionel Richie, nuovo malore per la star

Lionel Richie è stato trasportato in ospedale a causa di un problema cardiaco a solo tre settimane da un precedente malore accusato sul palco. Il 77enne interprete di Say you say me non sarebbe tuttavia in condizioni critiche: “Lionel si è sottoposto a una procedura comune per la fibrillazione atriale (AFib). Il medico ha detto che tutto è andato perfettamente. Lui sta molto bene, ma si prenderà un po’ di tempo di riposo e tornerà presto sul palco“, ha fatto sapere un portavoce.

Per permettere all’artista di riprendersi al meglio, sono state cancellate le prossime date del suo tour con gli Earth, Wind & Fire. Nell’ambito del Sing a Song All Night Long Tour, Lionel era atteso il prossimo sabato a San Francisco, il 30 settembre a Chicago e il 2 ottobre a Columbus, in Ohio. Show che, con molta probabilità, saranno recuperati quando le condizioni di salute della popstar lo permetteranno.

Lionel Richie, la sua salute preoccupa i fan

Quello di oggi è il terzo ricovero in pochi mesi per Lionel Richie. Lo scorso 30 agosto il cantante era stato trasportato in un ospedale di St. Louis dopo un concerto: durante l’ultimo brano in scaletta, il classico All Night Long, aveva chiesto allo staff di portargli uno sgabello per potersi sedere mentre cantava. Sottoposto ad accertamenti per problemi di natura cardiaca, era stato dimesso dopo tre giorni.

In precedenza, nel mese di giugno, era stato costretto ad interrompere uno show a St. Paul, in Minnesota: accusando un malore sul palco, si era allontanato dalle scene. Dopo circa 55 minuti di esibizione, il 77enne aveva annunciato una pausa imprevista, spiegando al pubblico di avvertire dei capogiri: 40 minuti dopo, lo staff aveva spiegato che il cantante non era nelle condizioni di poter terminare il concerto.

In seguito all’incidente, Lionel Richie aveva annunciato il rinvio delle due date successive, ed era tornato sul palco il 30 giugno.

Lionel Richie, la posizione della famiglia

In virtù dei numerosi episodi che lo avevano costretto ad allontanarsi dal palco, la famiglia di Lionel Richie aveva espresso grande preoccupazione per le sue condizioni già la scorsa estate. Noto per l’estremo perfezionismo, l’artista (a detta dei familiari) avrebbe trascurato la propria salute a causa degli impegni professionali, e il corpo avrebbe ceduto per il troppo stress.

Secondo il Daily Mail, anche i membri della sua band sarebbero fortemente in ansia per la situazione, ma nessuno, complice la testardaggine dell’interprete di All night long, sarebbe riuscito a farlo rallentare. Alla luce dell’ennesimo ricovero, l’auspicio di tutti è che Lionel riesca a staccare la spina per un periodo e a non compromettere ulteriormente la sua salute. Anche i fan, nonostante l’iniziale delusione per gli show annullati, sono sicuramente dello stesso avviso.