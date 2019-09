Emma Marrone, il gesto (commovente) di Alessandra Amoroso

editato in: da

Alessandra Amoroso commuove con un gesto bellissimo nei confronti di Emma Marrone.

La cantante, come è ormai noto, qualche giorno fa ha annunciato uno stop forzato a causa di problemi di salute. Un annuncio che ha gettato nel panico i fan che ricordano ancora la difficile battaglia di Emma contro il cancro che l’ha colpita per ben due volte: la prima ben dieci anni fa, a distanza di qualche mese dall’esordio ad Amici, e la seconda nel 2014 dopo una visita di controllo.

La Marrone non si è mai nascosta e ha sempre raccontato la malattia con grande sincerità e coraggio. Nel suo messaggio ha cercato di tranquillizzare i fan e ha dichiarato di essere pronta a combattere. “Vi prometto che tornerò più forte di prima! – ha scritto su Instagram -. Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.

L’artista pugliese, che nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un post, annunciando di essere stata operata, da subito ha ricevuto il sostegno di amici e colleghi. In tanti le hanno scritto messaggi pieni di forza e affetto, da Maria De Filippi (che le ha dedicato una lettera) all’ex fidanzato Marco Bocci. Purtroppo, come spesso accade, non sono mancati i commenti cattivi degli haters che sono stati prontamente respinti da Laura Pausini e Gabriele Muccino, grandi amici di Emma e pronti a sostenerla in questo momento difficile.

Fra le persone che sono più legate alla Marrone c’è senza dubbio Alessandra Amoroso. Ben dieci anni fa le cantanti hanno iniziato insieme la loro scalata verso il successo grazie ad Amici. Secondo le prime anticipazioni che arrivano dalla seconda puntata di Amici Celebrities, la cantante ha voluto dedicare un lungo discorso all’amica.

Alcuni testimoni presenti nel pubblico (la puntata è registrata) affermano che Alessandra, ospite dello studio di Maria De Filippi, avrebbe fatto una dedica alla collega dopo ciò che è accaduto negli ultimi giorni. La Amoroso sarebbe apparsa visibilmente provata e, insieme a Geppi Guccari, avrebbe parlato anche degli haters e delle cattiverie che Emma ha dovuto subire, nonostante stia vivendo un periodo tutt’altro che semplice.