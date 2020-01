Elisabetta Gregoraci replica ad Amadeus. E spunta un retroscena su Briatore

editato in: da

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Elisabetta Gregoraci risponde ad Amadeus dopo le polemiche su L’Altro Festival e Denny Mendez la attacca su Instagram, svelando un retroscena su Flavio Briatore. Sono giorni difficili questi per la showgirl calabrese che, esclusa dal nuovo DopoFestival di Sanremo, si è sfogata sui social, affermando che la scelta di eliminarla dal cast sarebbe stata presa da Nicola Savino per motivi politici.

Nelle ultime ore Amadeus aveva cercato di spegnere la polemica, ma Elisabetta ha confessato di essere ancora molto furiosa per ciò che è accaduto. “Mi lascia basita – ha spiegato in un’intervista a LaPresse – il fatto che Amadeus fosse totalmente all’oscuro della mia trattativa con la Rai quale co-conduttrice de L’Altro Festival, notizia che peraltro circolava anche sui media da diversi giorni. Inoltre, vorrei far presente allo stesso Amadeus che i no vanno accettati, ci mancherebbe, ma solo qualora adeguatamente motivati e supportati da valide argomentazioni. Un punto è certo – ha aggiunto la Gregoraci -: e cioè che il mio manager aveva ricevuto dai vertici Rai la conferma della mia partecipazione al Festival e che l’ultimo giorno sono stata liquidata, senza un se e senza un ma”.

“Il no di Savino è incommentabile – ha concluso Elisabetta -. Sono stata esclusa per motivi che esulano da me e dalla mia professionalità. Lo ripeto, se lui si sente avvilito per cosa ha dovuto leggere, figuratevi come mi sia sentita io ad apprendere via cavo, certe illazioni. Io, ribadisco, ho sempre fatto il mio lavoro e la politica non mi interessa”.

Nel frattempo su Instagram è comparso un altro post dedicato alla questione. A scriverlo la showgirl Denny Mendez. “Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile – ha scritto la modella rivolgendosi a Elisabetta Gregoraci – ed eri tu protagonista di questo fatto. Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario ed era già tutto pronto per firmare il contratto. A quei tempi il nostro amico Emilio Fede era direttore del tg. Alla fine, ohibò, decisero senza darmi spiegazioni, anche se io le chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Te […] A quei tempi chiesi cosa era successo e mi dissero che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore. Io dico la ruota gira sempre”.