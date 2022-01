Elisabetta Gregoraci, casual ma non troppo: lezione di stile su Instagram

Elisabetta Gregoraci, l’abito a sirena lascia senza fiato

Le sue vacanze in Kenya sono finite, ma Elisabetta Gregoraci non smette di regalarci bellissime sorprese su Instagram. Stavolta è riuscita a conquistare tutti con un look casual (ma non troppo) che è l’ispirazione perfetta per un’infinità di occasioni. La sua lezione di stile è preziosissima, e rivela l’importanza dei dettagli per risplendere in ogni momento.

Elisabetta Gregoraci, un look fantastico

Dopo aver sfoggiato bikini da sogno durante le sue feste natalizie, ora Elisabetta è tornata a casa. O meglio, è volata a Montecarlo per trascorrere un po’ di tempo con amici e parenti, visto che le sue vacanze sono state all’insegna solamente dei suoi affetti più cari. Ed è in questa occasione, una semplice cena in compagnia, che è riuscita a lasciarci senza fiato con un look a dir poco strepitoso. Puntando su uno stile casual chic, ha saputo abbinare con maestria ogni più piccolo dettaglio del suo outfit per ottenere un risultato da favola.

La Gregoraci ha infatti scelto un completo firmato Gucci di una tonalità intensa di azzurro, dalle linee morbide e di gran classe. I pantaloni palazzo a vita alta e il gilet aperto su una camicetta color panna con volant sul davanti sono al tempo stesso eleganti e non troppo impegnativi, perfetti da indossare per un pranzo con gli amici o per trascorrere una serata divertente. Ma è giocando con i dettagli che Elisabetta ha fatto centro: optando per un paio di sneakers di Prada, nelle nuance del bianco e di quello stesso azzurro del vestito, ha reso più casual il suo abbigliamento.

Incarnando alla perfezione i dettami dello sporty chic, la Gregoraci ha scelto dunque le scarpe per trasformare il suo look in maniera strepitosa. Poi ha puntato tutto sugli accessori: un prezioso orologio al polso, tanti braccialetti (alcuni provenienti direttamente dal Kenya, ricordo della sua vacanza a cinque stelle) e un paio di deliziosi orecchini nascosti dai suoi lunghi capelli, acconciati con delle morbide onde. Uno smokey eye molto intenso e un rossetto dalle nuance più delicate hanno completato il suo make up, e ancora una volta Elisabetta ci ha piacevolmente sorpreso.

Elisabetta Gregoraci, le sue vacanze di Natale

Per la Gregoraci, questo è stato un periodo d’oro. Grande amante delle atmosfere natalizie, anche quest’anno non si è lasciata sfuggire ogni occasione per regalarsi momenti in famiglia. A partire dalla decorazione dell’albero di Natale, una vera tradizione alla quale da sempre coinvolge suo figlio Nathan Falco. Insieme a lui, poi, Elisabetta si è concessa un weekend sulla neve per tuffarsi lungo le piste da sci, un’altra sua grande passione. E, dopo aver trascorso qualche giorno con i suoi cari, è infine volata in Kenya per le feste.

Nel resort extra lusso di proprietà del suo ex marito Flavio Briatore, la conduttrice calabrese si è dedicata interamente al relax e al divertimento. Bellissima in bikini, sulle spiagge africane non ha lesinato selfie incantevoli che ci hanno fatto sognare. Con lei, oltre al figlio, proprio l’ex Flavio: tra di loro i rapporti sono molto distesi, una cosa alla quale Elisabetta teneva molto per il bene del suo Nathan. E ora che le vacanze sono finite, è tempo di tornare alla quotidianità.