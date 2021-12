Elisabetta Gregoraci e la magia del Natale: “Un momento irrinunciabile”

Alberi di Natale vip 2021: quale il più bello di tutti?

Il Natale è arrivato anche in casa di Elisabetta Gregoraci e la showgirl ha deciso di condividere su Instagram uno dei momenti clou delle feste: l’addobbo dell’albero. E naturalmente non poteva mancare il suo piccolo aiutante di Babbo Natale, l’amatissimo figlio Nathan Falco al quale Eligreg è legatissima. Una bella magia quella delle feste, che riempie le case e i cuori di gioia, avvicinandoci sempre più alle persone che più amiamo.

La decorazione dell’albero, un momento speciale

Che Elisabetta Gregoraci fosse una persona di gran cuore e saldamente legata alle sue origini, non è un segreto. La showgirl in mille occasioni ha parlato della sua famiglia con la quale, nonostante una carriera costellata di grandi successi, ha mantenuto saldi i rapporti. Qualche mese fa, ad esempio, l’abbiamo vista festeggiare il compleanno della nonna che ha compiuto 100 anni e davanti alla quale non ha saputo trattenere la commozione.

Adesso che dicembre è arrivato, non poteva mancare un altro momento che per la splendida Eligreg rappresenta tanto. Decorare l’albero di Natale, infatti, per la showgirl è l’occasione per stare vicino al figlio Nathan Falco, nato dall’amore con Flavio Briatore (tanto che l’anno scorso abbandonò la Casa del GF Vip proprio per questo), ma soprattutto per rievocare i ricordi d’infanzia: “Fare l’albero di Natale è un momento a cui tengo tantissimo…Ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia quando lo addobbavo con la mia mamma, il mio papà e Marzia. Ogni anno per me e Nathan è un momento di complicità e magia per me irrinunciabile 💙”.

Elisabetta e Nathan, mamma e figlio inseparabili

Che Elisabetta Gregoraci sia una donna dalla bellezza mozzafiato è sotto gli occhi di tutti. Ma quel che colpisce di lei è la capacità di trasmettere un entusiasmo fuori dal comune quando si parla del figlio Nathan Falco. Eligreg è una di quelle donne genuine e sentimentali che non smetteresti mai di ascoltare, una mamma fiera e orgogliosa che non perde occasione per gridare al mondo intero quanto ami il proprio ometto.

Perciò vedere le immagini sui Instagram che la ritraggono nel momento della decorazione dell’albero di Natale non può che riempire i nostri cuori di gioia. Lei è bellissima, come sempre, ma a renderla ancor più bella è il sorriso che sfoggia mentre Nathan, tra una pallina e una lucina, la abbraccia guardandola con gli occhi di un bimbo innamorato della sua mamma.

Per lui la Elisabetta si è sempre spesa in tutti i modi possibili, soprattutto quando si è separata da Flavio Briatore. Per qualsiasi bambino è un momento delicato e sta ai genitori dimostrarsi maturi e responsabili, cercando di rendere il tutto meno traumatico possibile. Alla Gregoraci dobbiamo riconoscere questo merito e, da brava mamma, non ha mai negato la presenza del padre all’amato figlio. Anzi tra i due i rapporti sono rimasti quasi intatti e trascorrono insieme le vacanze e le ricorrenze più importanti.

Bella, brava, simpatica e di cuore. La super mamma Elisabetta Gregoraci ci piace proprio tanto!