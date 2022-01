Elisabetta Gregoraci: il bikini nero su Instagram è un classico irrinunciabile

La Gregoraci con Briatore, D’Urso in versione casalinga: il Natale dei vip

È tempo di salutare il Kenya per tornare in Italia: la vacanza da sogno di Elisabetta Gregoraci è ormai agli sgoccioli, ma la showgirl ci ha regalato un nuovo imperdibile look da copiare per la prossima estate.

Elisabetta Gregoraci, il bikini nero da copiare

Elisabetta Gregoraci ha trascorso delle giornate meravigliose in compagnia dei due uomini della sua vita, il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore, che li ha ospitati in queste settimane in una struttura da sogno di sua proprietà in Kenya.

Una vacanza all’insegna del relax e del divertimento, tra tuffi in acque limpidissime, spiagge assolate e tramonti che tolgono il fiato: così si possono riassumere questi giorni di festa trascorsi in Africa, lontano da tutto e tutti e circondata dall’amore delle persone per lei più importanti.

La showgirl nel frattempo, sfoggiando un’abbronzatura tutta da invidiare, ha indossato l’ultimo bikini della vacanza, un classico intramontabile con un tocco in più. Elisabetta infatti ha salutato il Kenya con un ultimo scatto: fisico tonico e asciutto, pelle ambrata, occhiali da sole e un due pezzi nero tutto da copiare.

Il bikini della Gregoraci ha un fascino particolare, con una fascia a monospalla di tendenza arricchita da piccole bead in legno inseriti nei laccetti del costume, da cui prendere spunto per la bella stagione.

Ovviamente anche questo post, come i precedenti, ha fatto incetta di like e commenti dei suoi fan affezionatissimi: “Perfetta a dir poco, noi portiamo nel cuore tutte le esperienze che ci hai fatto vivere tramite le tue storie”, ha scritto una sua follower, mentre un’altra ha commentato “Sei bella come il sole, pazzesca! Grazie per averci portato anche questa volta con te e averci fatto amare questa terra meravigliosa! Buon rientro”.

Elisabetta Gregoraci, i momenti speciali in Kenya

L’account Instagram di Elisabetta Gregoraci, come hanno giustamente notato i suoi fan, ha rappresentato una sorta di diario di viaggio, dove ha condiviso i momenti più belli e speciali di questa vacanza trascorsa insieme ai suoi affetti.

“Ciao Kenya ti porto nel cuore… See you soon”, ha scritto nel suo ultimo post per salutare il paese che li ha accolti durante queste giornate così felici. La showgirl infatti ha pubblicato, oltre agli scatti che la ritraggono in costume, anche tanti video in compagnia del figlio, attimi irripetibili e che trasmettono tutta la gioia della sua famiglia.

“Complicità e amore”, ha scritto Elisabetta Gregoraci riferendosi a lei e al suo Nathan Falco, intenti a divertirsi insieme, tra tuffi al mare, abbracci e tante, tantissime risate. Del resto l’ex gieffina ha sempre vissuto il rapporto coi social in maniera genuina e trasparente, facendo della simpatia la sua carta vincente: è per questo che tutti la apprezzano per la donna che è, al di là della sua evidente bellezza.

In questo molto l’ha aiutata l’esperienza al Grande Fratello Vip: è stato proprio dentro la Casa più spiata d’Italia che la Gregoraci ha mostrato un lato inedito che non tutti conoscevano, quello di una persona vera, spontanea, sincera che tutti hanno imparato ad amare.