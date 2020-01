Eleonora Pedron svela perché non ha mai sposato Max Biaggi

editato in: da

Eleonora Pedron rivela perché non ha mai sposato Max Biaggi a cui è stata legata per moltissimi anni e che gli ha regalato i due figli: Inés Angelica e Leon Alexandre. Un amore grande, terminato qualche tempo fa, non senza sofferenza, ma che oggi è stato sostituito da un affetto autentico e da un rapporto di rispetto costruito per il bene dei figli.

“Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio – ha spiegato l’ex Miss Italia al settimanale Oggi, svelando che oggi fra i due i rapporti sono buoni -. Devono esserlo. Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”.

Eleonora non ha nascosto di aver sofferto molto per la fine dell’unione con Biaggi, con cui sognava di sposarsi. “Certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state – ha ammesso -. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”.

Dopo l’addio, Biaggi si è legato a Bianca Atzei, con cui la relazione è naufragata dopo il brutto incidente avvenuto in pista. La Pedron invece è stata fidanzata prima con il dj Tommy Vee, ex inquilino del GF, poi con Nicolò De Devitiis. Oggi la modella è innamorata dell’attore Fabio Troiano ed è molto felice, tanto da pensare alle nozze.

La coppia si è conosciuta sul treno Roma-Milano e da allora non si è più lasciata. “Io avevo ritardato la partenza e lui l’aveva anticipata. Da lì è cominciato tutto, ci siamo innamorati”.

“Quando avrò un anello di fidanzamento metterò uno striscione sul terrazzo – ha scherzato Eleonora, parlando del futuro con Troiano -. La vita a volte riserva sorprese. Per ora, però, va bene così, anche se il matrimonio è sempre stato nei miei sogni. Da piccola mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa“