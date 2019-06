Pedron e Biaggi sempre più vicini: gli ex insieme al Mugello

editato in: da

Un grande amore che potrebbe tornare e due ex sempre più vicini: Eleonora Pedron e Max Biaggi sono apparsi complici e sorridenti al Mugello.

L’ex Miss Italia infatti ha deciso di supportare il padre dei suoi figli, presente al MotoGp con il suo team. 36 anni lei, 47 lui, Eleonora e Max sono stati legati per oltre dieci anni. Un grande amore terminato bruscamente, da cui sono nati Leon e Inés. Nonostante la separazione la Pedron e Biaggi sono riusciti a ricostruire un rapporto sereno per il bene dei figli e, oggi più che mai, sono molto vicini.

Dopo la fine della love story con Bianca Atzei, Max Biaggi non ha più avuto nessun flirt, mentre Eleonora Pedron ha data poco messo fine alla relazione con la Iena Nicolò De Devitiis. Entrambi sono single e in tanti sperano in un ritorno di fiamma.

“Non è stato semplice per me decidere di mettere la parola fine a un rapporto in cui avevo creduto tanto” aveva svelato qualche tempo fa la Pedron al settimanale Oggi.

A riaccendere i gossip sono gli scatti pubblicati su Instagram dagli ex in cui sono felici e complici nel box del Mugello. Nei rispettivi profili appaiono sereni, mentre pranzano, seduti uno accanto all’altro, in compagnia di alcuni amici. Poi Eleonora segue la gara insieme ad Ariadna Romero, mentre Max chiacchiera con gli amici Emis Killa ed Edoardo Leo. L’atmosfera, da quanto si apprende dagli scatti e dai video, è piuttosto rilassata, come se il rapporto fra i due non fosse mai cambiato.

Solo poche settimane fa la coppia si era riunita nuovamente per festeggiare la prima comunione della piccola Inés. “La vita porta e riporta” aveva scritto la Pedron, commentando la riunione di famiglia. Un messaggio che fa pensare che il cuore della modella possa aprirsi nuovamente all’amore, magari a quello per Max Biaggi, che è stato l’uomo più importante della sua vita.