Eleonora Giorgi: “Sto seguendo una nuova terapia. Ci sono poche possibilità”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Da quasi un anno l’attrice sta lottando contro un tumore al pancreas, una malattia che non ha mai nascosto al pubblico, condividendo apertamente le sue sfide, le cure e le speranze. Di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, la Giorgi ha parlato della sua battaglia e della nuova terapia sperimentale a cui si è affidata, sebbene le possibilità di successo siano limitate.

La nuova sfida di Eleonora Giorgi

Dopo mesi di trattamenti e chemioterapia, Eleonora Giorgi ha deciso di provare una strada alternativa: una terapia sperimentale sviluppata negli Stati Uniti.

“C’è una clinica americana che ha individuato una chiave d’accesso per questo tipo di tumore” ,ha raccontato l’attrice. Tuttavia, la stessa Giorgi ha ammesso che le probabilità di successo sono poche, con solo il 14% di possibilità di ottenere dei risultati.

“Ho inviato i miei campioni negli Stati Uniti e adesso aspetto”, ha aggiunto con un misto di speranza e consapevolezza della complessità della sua condizione.

La diagnosi non ha mai scoraggiato Eleonora Giorgi, che ha sempre affrontato ogni sfida con coraggio e determinazione, condividendo il suo percorso per dare forza a chi vive situazioni simili. L’attrice ha sottolineato l’importanza di rimanere se stessi anche durante la malattia: “Erano famosi i miei capelli biondi, ma ora mi sento bella anche così. Lo dico a tutte le donne: non vergogniamoci, anche durante la chemioterapia.” Un messaggio di solidarietà che riflette la sua voglia di lottare e rimanere positiva, nonostante le difficoltà.

La paura più grande: essere dimenticata

Oltre alla sua battaglia personale, una delle più grandi preoccupazioni di Eleonora Giorgi riguarda il rapporto con il suo nipotino, Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. “Se non ce la farò, ho paura che mio nipote possa dimenticarmi“, ha confessato con grande emozione.

Questo legame speciale con il piccolo Gabriele è per lei una delle fonti più grandi di forza, ma anche di timore. Per questo, l’attrice ha deciso di scrivergli una lettera, un gesto dolce e pieno d’amore, per lasciare al nipote un ricordo tangibile di lei, anche quando sarà grande. “Lui è capriccioso, ascolta solo me. Come farà poi?” si domanda Giorgi, rivelando tutta la sua fragilità di nonna innamorata del proprio nipote.

L’appoggio di Massimo Ciavarro

In questo percorso difficile, Eleonora Giorgi ha potuto contare su un sostegno fondamentale: quello di Massimo Ciavarro, suo ex marito e padre del suo secondogenito Paolo.

Nonostante la fine del loro matrimonio, il legame tra Eleonora e Massimo è rimasto forte, un affetto profondo che si è rivelato ancora più evidente durante questi mesi. “Lui non mi ha mai lasciata sola“, ha dichiarato Giorgi. Il loro rapporto è stato un pilastro importante, e l’attrice ha espresso il desiderio che Ciavarro rimanga al fianco di Paolo in futuro, qualora lei non dovesse farcela. “Massimo deve esserci per nostro figlio, è il suo compito e lui lo sa,” ha spiegato con tenerezza.

Anche se le cure le sottraggono sempre più energie, Eleonora si sente serena sapendo che i suoi due figli, Paolo e Andrea, hanno trovato la felicità accanto alle loro compagne. “È come se li avessi consegnati alle loro donne”, ha detto con un sorriso, riferendosi a Clizia Incorvaia e Serena Meriggioli, rispettivamente le mogli di Paolo e Andrea.