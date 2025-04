Kourtney Kardashian in rosa shocking, prima del regno del total black

Prima di diventare la regina indiscussa del nero, Kourtney Kardashian sperimentava ancora con i colori. In questa carrellata di look che hanno fatto la storia del suo stile, partiamo proprio da uno dei suoi red carpet più insoliti: un mini abito a mantella fucsia, acceso e scultoreo, con taglio asimmetrico sulle braccia e lunghezza sopra il ginocchio. Il look, sfoggiato al LeBron James Reception per il lancio del nuovo orologio Audemars Piguet a Miami, è stato completato da una clutch nera in maglia metallica e dai celebri sandali cage firmati Tom Ford. Un momento pop e brillante, che già lascia intravedere – tra le geometrie dark degli accessori – l’estetica total black che presto la renderà inconfondibile.