Eleonora Giorgi a Verissimo, la lotta al tumore è sempre più difficile: “Voglio darvi l’ultimo saluto”

Nelle scorse settimane, era stato il figlio Paolo Ciavarro, accompagnato dalla neo moglie Clizia Incorvaia, a parlare dello stato di salute della madre Eleonora Giorgi, affetta da una grave forma di tumore al pancreas. Domenica 15 settembre, è stata la stessa attrice romana ad aggiornare i telespettatori sulle proprie condizioni, sempre più complesse. Toccante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo.

Eleonora Giorgi: “È sempre più difficile”

Appare lucida, con il volto sereno e un sorriso sincero. È forte Eleonora Giorgi, l’attrice 70enne non si arrende, nonostante i lunghi mesi di dura terapia cui è stata costretta a sottoporsi a causa di un tumore al pancreas. Giorgi ha confidato che la terapia non precede come sperato, che il tumore continua a espandersi e formare nuove metastasi. “Nei prossimi giorni mi sottoporrò a degli esami cruciali, – ha spiegato – le provette arriveranno in America”. E cresce la paura, quella di “andar via troppo presto” e di esser costretta a dire addio ai suoi amati figli e ai cari nipotini: “Scriverò una lettera a Gabriele”, il bimbo di due anni nato dall’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, perché “è troppo piccolo, non mi ricorderà”.

“Andrà tutto bene. – sorride l’attrice – Ma se così non fosse, vorrei darvi l’ultimo saluto. Ringraziare te e tutti voi per l’affetto e la gentilezza”. E il pubblico in studio non può non commuoversi di fronte al coraggio di una donna che continua a sorridere delle avversità, a guardare sempre e solo al lato positivo. “Avevo i capelli biondi più belli del cinema – scherza – ma è così comodo non dover più essere costretta a lavarseli. Beati i maschi”. È un gesto di forza rivolto a tutte le donne che, come lei, si trovano ad affrontare le conseguenze della chemioterapia. Mostrando il capo calvo, Eleonora ride: “Siamo fighe lo stesso, anche con la nostra testina pelata”. “Questo è stato l’anno più bella della mia vita” racconta infine ricordando del matrimonio dei due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, “li ho accompagnati nelle braccia di una nuova donna, per entrambi la donna giusta”.

Le dolci parole per le nuore e l’appello a Massimo Ciavarro

“Clizia è entrata come un’onda rosa nella nostra famiglia” ha raccontato Eleonora Giorgi, dimostrando grande stima e affetto nei confronti della nuora Clizia Incorvaia, madre del nipotino Gabriele e, da quest’estate, moglie del figlio Paolo Ciavarro. Un secondo sorriso sorge sulle labbra della dolce mamma pensando a Serena, la donna che ha sposato il primogenito Andrea Rizzoli: “Lei ha ringraziato me per averlo accompagnato all’altare, ma sono io a dover ringraziare lei perché è splendida”.

Nonostante la lontananza scaturita da un amore che finisce e la durezza del carattere di lui, Eleonora Giorgi racconta del legame indissolubile che ancora la lega all’ex compagno Massimo Ciavarro. “Lui è un orso, ma per me c’è sempre stato”. Racconta che, durante il primo intervento, lui era al suo fianco in ospedale, “mi ha lasciato delle margheritine sul comodino”. E, rivolgendosi al padre ancor più che all’uomo, gli rivolge uno straziante appello: “Quando arriverà il mio momento, a te affido Paolo, dovrai sempre esserci per lui”.